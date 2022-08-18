Zonguldak'ta yapılacak gübre yatırımına devlet desteği

Tosyalı Gübre Sanayi AŞ tarafından Zonguldak'a kurulacak gübre üretim tesisi, proje bazlı devlet yardımlarından yararlandırılacak.

Zonguldak'a yapılacak gübre üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tosyalı Gübre Sanayi AŞ tarafından yapılacak gübre üretim tesisi, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

Yatırımın Mayıs 2022'den itibaren 4 yılda tamamlanması öngörülüyor. Gerek olması halinde bu sürenin yarısı kadar ek süre de verilebilecek.

Gübre üretim tesisi için 31,5 milyar lira sabit yatırım yapılması, bunun sonucunda 1020 ilave istihdam ve 50 nitelikli personel istihdamı hedefleniyor.

Tesis yıllık 581 bin ton üre, 660 bin ton kalsiyum amonyum nitrat, 330 bin ton diamonyum fosfat/NPK, 224 bin ton granül amonyum sülfat, 60 bin ton potasyum nitrat olmak üzere toplam 1 milyon 855 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak.

Proje, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi (Vergi indirimi yüzde 100, yatırım katkısı yüzde 90, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), nitelikli personel desteğinden (azami 75 milyon lira ) yararlandırılacak.???????