Zonguldak'ta yapılacak gübre yatırımına devlet desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta yapılacak gübre yatırımına devlet desteği

18.08.2022 09:10
Zonguldak'ta yapılacak gübre yatırımına devlet desteği

Tosyalı Gübre Sanayi AŞ tarafından Zonguldak'a kurulacak gübre üretim tesisi, proje bazlı devlet yardımlarından yararlandırılacak.

Tosyalı Gübre Sanayi AŞ tarafından Zonguldak'a kurulacak gübre üretim tesisi, proje bazlı devlet yardımlarından yararlandırılacak.

Zonguldak'a yapılacak gübre üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tosyalı Gübre Sanayi AŞ tarafından yapılacak gübre üretim tesisi, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

Yatırımın Mayıs 2022'den itibaren 4 yılda tamamlanması öngörülüyor. Gerek olması halinde bu sürenin yarısı kadar ek süre de verilebilecek.

Gübre üretim tesisi için 31,5 milyar lira sabit yatırım yapılması, bunun sonucunda 1020 ilave istihdam ve 50 nitelikli personel istihdamı hedefleniyor.

Tesis yıllık 581 bin ton üre, 660 bin ton kalsiyum amonyum nitrat, 330 bin ton diamonyum fosfat/NPK, 224 bin ton granül amonyum sülfat, 60 bin ton potasyum nitrat olmak üzere toplam 1 milyon 855 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak.

Proje, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi (Vergi indirimi yüzde 100, yatırım katkısı yüzde 90, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), nitelikli personel desteğinden (azami 75 milyon lira ) yararlandırılacak.???????

YORUMLAR
500
İlkokul mezunuydu, yazmaya başlayınca 57 yaşında üniversiteli oldu İlkokul mezunuydu, yazmaya başlayınca 57 yaşında üniversiteli oldu 3 genç kızın fotoğraf ve videolarını çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı 3 genç kızın fotoğraf ve videolarını çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta yapılacak gübre yatırımına devlet desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:14 Döviz piyasaları dalgalanıyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
11:07 Ataşehir'de feci olay! TIR'ın altında 100 metre sürüklenen yaşlı kadın can verdi
11:02 Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var
10:59 Sağlık Bakanlığı'ndan dev işçi alımı! Engellileri kapsayacak
10:55 Ankaralı Namık ve Ümit Besen'le coşan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA bu kez Aydın Aydın eşliğinde dans etti
11:26 Bekçiyi ısıran köpeğe 2 gün gözaltı! Trabzon'da Gecenin Kartalları ile gençler arasında laf atma kavgası çıktı
10:48 Sokak röportajcısından, Atatürk'ün İngiliz komutana kılıcını teslim ettiğini iddia eden vatandaşa: Sana dalmadığıma şükret
10:50 Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın fiyatları değişkenlik gösteriyor
10:49 Genç erkeklerle birlikte olmak için ülkeye gelen yaşlı İngiliz kadın turistlere Gambiya'dan tepki geldi
10:08 Belediye çalışanları maaşlarına yapılan zam sonrası belediye başkanıyla omuz omuza halay çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 11:45:27. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta yapılacak gübre yatırımına devlet desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement