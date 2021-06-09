Tosyalı Holding Avrupa'nın en hızlı büyüyen ikinci çelik üreticisi oldu

Tosyalı Holding, 2020'de Avrupa'nın en hızlı büyüyen ikinci çelik üreticisi olurken, dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 82. sıraya yükseldi.

Tosyalı Holding'in açıklamasına göre, şirket, 3 ayrı kıtada sayıları 30'u bulan tesisi ve 10 bine yakın çalışanıyla yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor.

Şirketin sahip olduğu bilgi birikimi, sürdürülebilirlik alanında attığı adımlar, Ar-Ge gücü, teknolojik yetkinliği, endüstri 4.0 uygulamaları, güçlü sermaye yapısı ve hayata geçirdiği yenilikçi yatırımlarla dünya çelik üretiminde emin adımlarla üst basamaklara tırmanmayı sürdürüyor.

Tosyalı Holding, Dünya Çelik Birliği'nin açıkladığı verilere göre, 2020'de ham çelik üretimini önceki yıla göre yüzde 10,49 artırıp 4,32 milyon tona çıkararak, iki basamak atladı ve 82. sıraya yükseldi.

Şirket, salgın koşullarına rağmen elde ettiği bu başarıyla aynı zamanda Avrupa'nın en hızlı büyüyen ikinci çelik üreticisi oldu.

Uluslararası pazarlarda Karadağ ve Cezayir'den sonra Senegal ve Angola'da da yatırımları devam eden Tosyalı Holding, Afrika'yı en önemli yatırım bölgelerinden biri olarak görüyor.

Cezayir'de hidrokarbon kaynaklı üretim dışında ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tosyalı Algerie, global ölçekteki en büyük teknolojik çelik yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Yıllık 2,5 milyon ton kapasiteli dünyanın en büyük DRI üretim tesisleriyle birlikte, DRI ile çalışan dünyanın en büyük ark ocağına sahip Tosyalı Algerie, 2020'de 2,23 milyon tonluk üretim rakamına ulaşarak dünya rekoru kırmıştı.

Tosyalı Holding, inovasyon ve dijital dönüşümün tüm üretim sürecine entegre edileceği İskenderun Sarıseki Tesisi yatırımında Türkiye'de bir ilk olan EAF Quantum teknolojisi kullanacak. Bu tesis, devreye girdiğinde yıllık 4 milyon ton yassı çelik üretecek ve Türkiye'nin yıllık 4 milyar dolarlık ithalatını ikame edecek.

"Yeni yatırımlarla dünya sıralamasındaki yerimizi daha yukarılara taşıyacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2020'nin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada zor bir yıl olmasına rağmen yatırımlarına hiçbir zaman ara vermediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer hazırlıklıysanız böyle zor zamanlar aynı zamanda fırsatları da barındırır. Tedarik zincirlerinde küresel olarak sorunlar yaşandığı bu dönemde Tosyalı Holding olarak, teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı olarak yaptığımız yatırımların çok faydasını gördük. Bu sayede hem ülkemizde hem de başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada artan kaliteli çelik talebine hızla karşılık verdik. Bizi bu noktaya taşıyan yatırımlarımıza bu dönemde de hiç ara vermedik. Hem İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hem de Cezayir'de devam eden 4. faz yatırımlarımız tamamlandığında Tosyalı Holding olarak toplam üretimimizi çok daha yukarılara çıkaracağız. Tümü katma değerli çelik üretimine odaklanan bu yatırımlarla birlikte dünya sıralamasındaki yerimizi daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum."