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Tosyalı İskenderun Limanı'nda temmuzda 1 milyon tonun üzerinde yükleme boşaltma yapıldı - Son Dakika

Tosyalı İskenderun Limanı'nda temmuzda 1 milyon tonun üzerinde yükleme boşaltma yapıldı

20.09.2021 11:50
Tosyalı İskenderun Limanı'nda temmuzda 1 milyon tonun üzerinde yükleme boşaltma yapıldı, System.String[]

Tosyalı Holding'in işlettiği limanlardan biri olan Tosyalı İskenderun Limanı, kara yolu araçlarıyla yapılan yükleme boşaltma işleminde temmuz ayında 1 milyon tonun üzerine çıkarak Akdeniz Bölgesi'nde bir rekora daha imza attı.

Tosyalı Holding'in işlettiği limanlardan biri olan Tosyalı İskenderun Limanı, kara yolu araçlarıyla yapılan yükleme boşaltma işleminde temmuz ayında 1 milyon tonun üzerine çıkarak Akdeniz Bölgesi'nde bir rekora daha imza attı.

Tosyalı Holding'den yapılan açıklamaya göre, Holding, faaliyette bulunduğu sektörün ayrılmaz bir parçası olan liman işletmeciliği ve endüstri bölgeleri yönetiminde de başarılı işlere imza atmayı sürdürüyor.

İş süreçlerinin sürdürülebilirliği için kümelenme ve entegre yapılanmalarına yatırım yapan Tosyalı, bu alanda sahip olduğu uluslararası uzmanlık ve know-how ile sektör için sürdürülebilir iş modelleri açısından da iyi bir örnek sunuyor.

Yurt dışında Cezayir'de büyük bir liman işletmesi bulunan ve Erzin'de yapımı planlanan bir liman projesi olan Tosyalı Holding, liman işletmeciliğindeki uluslararası uzmanlığıyla işletmesini yaptığı Tosyalı İskenderun Limanı'nda da başarılı çalışmalara imza atıyor.

İkinci iskeleyle İskenderun'da kapasite iki kattan fazla artacak

Akdeniz Bölgesi'nde toplam yükün yüzde 10'undan fazlasının elleçlendiği Tosyalı İskenderun Limanı, kara yolu araçlarıyla yapılan yükleme boşaltma işleminde temmuz ayında 1 milyon tonun üzerine çıkarak Akdeniz Bölgesi'nde bir rekora daha imza attı.

Yılın ilk yarısında bölgedeki limanlardan toplam 64 milyon 174 bin 204 ton yük elleçlendi. Bu yükün 30 milyon 34 bin 891 tonu genel kargo ve katı dökme olup bunun 3 milyon 94 bin 407 tonu (yüzde 10,3) Tosyalı İskenderun Limanı'nda elleçlendi.

Bu yılın ilk yarısında İskenderun Limanı'nda yapılan yükleme-boşaltma işleminin yüzde 40'ı aşkın kısmı dış ticaret olarak gerçekleşirken, Almanya'dan ABD'ye, Hollanda'dan İngiltere'ye kadar birçok ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Toplam kapasitesi 7 milyon 500 bin ton/yıl olan ve 400 kişi istihdam edilen Tosyalı İskenderun Limanı'nda Holding şirketlerinin yanı sıra birçok bölge firmasına da hizmet veriliyor.

Gemi büyüklüğüne bağlı olarak aynı anda 10 geminin yanaşması mümkün olan limanda, Tosyalı Holding tarafından ikinci bir iskele yatırımı daha yapılıyor. Yatırımı devam eden 4 milyon ton kapasiteli çelikhane önüne yapılacak ikinci iskelenin gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

İkinci iskelenin de hizmete girmesi ile liman, toplam yıllık 16 milyon ton kapasiteye çıkacak. Tosyalı Holding'in İskenderun Limanı yatırımı, buraya entegre olarak yapımı devam eden ulusal demir yoluna bağlı iltisak hattıyla demir yolu, kara yolu ve deniz yolu kombine taşımacılığına imkan sağlayan güncel örneklerden birini sunuyor.

Cezayir'in en büyük limanı da Tosyalı'dan

Tosyalı Holding İskenderun'un yanı sıra Cezayir'de fiili olarak 200 bin DWT gemilerin yanaştırılarak en hızlı tahliyesinin yapılabildiği limanı işletiyor.

Bu yatırımdan önce Cezayir limanlarına gelen en yüksek gemi tonajı 60 bin DWT iken, şu anda kapasite 3 kattan fazla artmış durumda. Ayrıca, Avrupa'nın en uzun hatlarından biri olan 12 kilometrelik konveyör bant sistemi sayesinde limandan şirketin Cezayir'deki fabrikasına kadar hiçbir araç kullanmadan saatte 4 bin ton taşıma yapılabiliyor.

Akdeniz Bölgesi, Tosyalı Holding, İskenderun, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tosyalı İskenderun Limanı'nda temmuzda 1 milyon tonun üzerinde yükleme boşaltma yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tosyalı İskenderun Limanı'nda temmuzda 1 milyon tonun üzerinde yükleme boşaltma yapıldı - Son Dakika
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