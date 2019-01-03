Son Dakika Haberleri: Tosyalı, ithal ikame yatırım için düğmeye bastı

Tosyalı, ithal ikame yatırım için düğmeye bastı

29 dakika önce

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, yeni bir yatırımın duyurusunu yapacaklarını belirterek, "2019 başında yeni bir lokasyonda, Türkiye'nin ithalatını ikame edecek, sektör açısından yeni bir ürünün yatırımına başlayacağız." dedi.

Tosyalı, ithal ikame yatırım için düğmeye bastı, System.String[]
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, yeni bir yatırımın duyurusunu yapacaklarını belirterek, "2019 başında yeni bir lokasyonda, Türkiye'nin ithalatını ikame edecek, sektör açısından yeni bir ürünün yatırımına başlayacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:30 

Türkiye, Tosyalı Holding, Ekonomi
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