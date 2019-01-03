Tosyalı, ithal ikame yatırım için düğmeye bastı
29 dakika önce
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, yeni bir yatırımın duyurusunu yapacaklarını belirterek, "2019 başında yeni bir lokasyonda, Türkiye'nin ithalatını ikame edecek, sektör açısından yeni bir ürünün yatırımına başlayacağız." dedi.
Tosyalı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, yeni bir yatırımın duyurusunu yapacaklarını belirterek, "2019 başında yeni bir lokasyonda, Türkiye
'nin ithalatını ikame edecek, sektör açısından yeni bir ürünün yatırımına başlayacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:30
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