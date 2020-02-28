Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için yayınladığı mesajında "Önceliğimiz devletimizin ve ordumuzun arkasında durmak; bölgenin ihtiyaç duyduğu güven ortamına sahip olması için atılacak kararlı adımlarda onlara güvenmektir." dedi.



Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Tosyalı, şu açıklamalarda bulundu:



"İdlib'de dün gece yaşanan ve 33 askerimizi şehit verdiğimiz hava saldırısıyla ilgili tarifi imkansız üzüntü içerisindeyiz. Bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun.



Birlik ve beraberlik içinde olmamız; bu derin kederin altından hep birlikte kalkmamız gereken bir gün. Önceliğimiz devletimizin ve ordumuzun arkasında durmak; bölgenin ihtiyaç duyduğu güven ortamına sahip olması için atılacak kararlı adımlarda onlara güvenmektir. Bölgenin bir an önce istikrara kavuşması, böyle bir acının tekrarının yaşanmaması en büyük temennimiz." - İSTANBUL