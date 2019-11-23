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Tosyalılar Ankara'da buluştu

6 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Ankara'da yaşayan Tosyalılarla bir araya geldi.

Tosyalılar Ankara'da buluştu, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Ankara'da yaşayan Tosyalılarla bir araya geldi.

Tosya ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TOSYA-DER), Ankara Kulübü Abidinpaşa Köşkü'nde "Keşkek Günü" düzenledi.

Davete, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı'nın yanı sıra Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, TOSYA-DER Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sertkale, 2019 Gençler Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Makaralı Yay Yıldız Erkek Takımı'nda yer alan Batuhan Akçaoğlu ile başkentte yaşayan çok sayıda Tosyalı katıldı.

İlçenin geleneksel kültürünün ele alındığı buluşma, Tosya'ya özgü tarhana çorbası ve keşkek yemeğinin ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:02 Kaynak: AA
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