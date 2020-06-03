TOSYÖV Başkanı Kuleyin'den Kovid-19'dan etkilenen KOBİ'lere yönelik açıklama Açıklaması

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Kredi Garanti Fonunun (KGF) ne kadar önemli bir rol üstlendiğini ve KOSGEB'in KOBİ'leri nasıl geliştirdiğini herkesin bildiğini belirtti.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının ekonomide ve sosyal yaşamda neden olduğu olumsuzluk ortamında KOBİ'lerin sorunlarının tespiti ve bu süreçten daha az hasarla çıkarak faaliyetlerini sürdürmeleri için TOSYÖV tarafından rapor hazırlandı. Raporda, Türkiye'nin salgınla mücadelesinin olumlu gidişatının sevindirici olduğu belirtilerek "İkinci bir dalga yaşanmaması durumunda aşının bulunmasıyla beraber 2021 yılında salgının sağlık açısından yarattığı olumsuz etkinin büyük ölçüde ortadan kalkacağı yetkililer tarafından değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Salgının tüm reel kesimi etkilemesi sebebiyle önlemlerin kapsamının diğer krizlerde alınan önlemlerden daha farklı olması gerektiğine işaret edilen raporda, parasal desteklerin yanında işlerin yeniden tanımlanması, tedarik zincirinin çeşitlendirilmesi, sağlıkla ilgili risklerin yönetimi, uzaktan çalışma sisteminden daha fazla yararlanma gibi "yeni normal" olarak nitelendirilen her konuya dair yeni düzenlemeler yapılması önerisinde bulunuldu.

"Odağına KOBİ'lerin konulduğu kalkınma programına ihtiyaç var"

TOSYÖV Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin, konuyla ilgili, "Bugün ülkemizin dar boğazda bulunduğu bu süreçte KGF'nin ne kadar önemli bir rol üstlendiğini, KOSGEB'in KOBİ'leri nasıl geliştirdiğini hepimiz biliyoruz." ifadesini kullandı.

Kuleyin, Vakıf olarak KGF'nin kurulmasında da rol aldıklarını belirterek "Kovid-19, bugün dünyanın tamamını bir kaosa sürüklemiştir. Birçok toplumsal olayın arkasında da Kovid-19'un olumsuz etkisi vardır. TOSYÖV sorumluluğun gereği olarak bu duruma bir çözüm üretmeye çalışmıştır. Bir çalışma grubu kurmuş ve ayrıntılı bir çözüm önerileri raporu hazırlanmaya karar verilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınını kısa vadeli bir olay olarak görmediklerini bildiren Kuleyin, şunları kaydetti:

"Bu nedenle odağına KOBİ'lerin konulduğu kısa, orta ve uzun vadeli bir kalkınma programına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadeli kredi çözümlerinin pansuman etkisi yaratacağını, ödemesiz dönemi uzun ve uygun faiz oranları ile uzun vadeli kredi olanaklarının yaratılması gerektiğini düşünüyoruz. Kullanılacak destek ve teşvikleri sektör öncelikli ve firma analizi yapılarak dayanıklılık ve yaratıcılık özelliği taşıyan firmalara yönelmesini düşünüyoruz."