TOSYÖV Bursa 30'uncu kuruluş yılında KOBİ Ödülleri verecek

TOSYÖV Bursa, bu yıl ilk kez düzenleyecekleri KOBİ Ödülleri ile gelişen, üniversite-sanayi işbirliğine giden, Ar-Ge ve inovasyona önem veren, ihracat yapan, güvenli ve çevreci KOBİ'leri ödüllendirecek. TOSYÖV Bursa KOBİ Ödülü başvuruları 21 Ekim'de başlayacak.