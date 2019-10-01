Son Dakika Haberleri: TOSYÖV Bursa 30'uncu kuruluş yılında KOBİ Ödülleri verecek
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TOSYÖV Bursa 30'uncu kuruluş yılında KOBİ Ödülleri verecek

44 dakika önce

TOSYÖV Bursa, bu yıl ilk kez düzenleyecekleri KOBİ Ödülleri ile gelişen, üniversite-sanayi işbirliğine giden, Ar-Ge ve inovasyona önem veren, ihracat yapan, güvenli ve çevreci KOBİ'leri ödüllendirecek.

TOSYÖV Bursa 30'uncu kuruluş yılında KOBİ Ödülleri verecek, System.String[]

TOSYÖV Bursa, bu yıl ilk kez düzenleyecekleri KOBİ Ödülleri ile gelişen, üniversite-sanayi işbirliğine giden, Ar-Ge ve inovasyona önem veren, ihracat yapan, güvenli ve çevreci KOBİ'leri ödüllendirecek. TOSYÖV Bursa KOBİ Ödülü başvuruları 21 Ekim'de başlayacak.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:46 
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