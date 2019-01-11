Son Dakika Haberleri: TOSYÖV Bursa’da bayrağı Bintaş devraldı

TOSYÖV Bursa’da bayrağı Bintaş devraldı

1 saat önce

Bursa KOBİ'si, Türkiye KOBİ'si ve dünya KOBİ'si sloganını kurumsal kimliğinin parolası yapan TOSYÖV Bursa'da bayrağı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş devraldı.

TOSYÖV Bursa’da bayrağı Bintaş devraldı, System.String[]
Bursa KOBİ'si, Türkiye KOBİ'si ve dünya KOBİ'si sloganını kurumsal kimliğinin parolası yapan TOSYÖV Bursa'da bayrağı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş devraldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:10 

Türkiye, Bursa, Ekonomi
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