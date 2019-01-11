TOSYÖV Bursa’da bayrağı Bintaş devraldı
1 saat önce
Bursa KOBİ'si, Türkiye KOBİ'si ve dünya KOBİ'si sloganını kurumsal kimliğinin parolası yapan TOSYÖV Bursa'da bayrağı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş devraldı.
Bursa KOBİ'si, Türkiye KOBİ'si ve dünya KOBİ'si sloganını kurumsal kimliğinin parolası yapan TOSYÖV Bursa'da bayrağı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş devraldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:10
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