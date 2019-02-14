Son Dakika Haberleri: Tosyöv Bursa'dan Dijitalleşme Hamlesi

Tosyöv Bursa'dan Dijitalleşme Hamlesi

24 dakika önce

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, "TOSYÖV Bursa olarak STK'lar arasında bir ilke imza atıyoruz.

Tosyöv Bursa'dan Dijitalleşme Hamlesi, System.String[]
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, "TOSYÖV Bursa olarak STK'lar arasında bir ilke imza atıyoruz. Endüstri 4.0 dijitalleşmenin konuşulduğu günümüzde, bilgi paylaşımlarımızı dijitalleştirerek geleneksel bir STK anlayışından çıkmak istiyoruz." dedi.

Görevine geçen ay başlayan Bintaş, bir kafede dernek üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, TOSYÖV'ün dijitalleşme çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Bilgi paylaşımlarında dijitalleşmeyi ön plana çıkaracaklarını vurgulayan Bintaş, şöyle devam etti:

"TOSYÖV Bursa olarak STK'lar arasında bir ilke imza atıyoruz. Endüstri 4.0 dijitalleşmenin konuşulduğu günümüzde, bilgi paylaşımlarımızı dijitalleştirerek geleneksel bir STK anlayışından çıkmak istiyoruz çünkü geleneksel bir STK anlayışından çıkmazsak faaliyetlerimizi yeterince aktaramayacağımızı düşünüyoruz. Bu dönemde bilgi paylaşımlarımızda dijitalleştirmeye gideceğiz. Youtube kanallarımız, Instagram üzerinden sunumlarımızı, etkinliklerimizi yapacağız."

Üye odaklı, etkin ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerine değinen Bintaş, bu amaçla komisyonlar oluşturduklarını aktardı.

KOBİ'lerin en büyük sıkıntısının desteklere ulaşabilme noktasında olduğuna dikkati çeken Bintaş, "Bursa ve yakın bölgelerdeki KOBİ'lerin ve girişimcilerin ulusal, uluslararası fonlara erişimine köprü görevini görmek, mentorlük ve farkındalığın artırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu noktada kendi proje komisyonumuz ile daha fazla KOBİ'yi nasıl destekler ve bir araya getirebiliriz, onlara nasıl yardımcı olabilirizi gündeme aldık ve komisyonumuzu bu amaçlar için çalışmalara başlattık." ifadelerini kullandı.

Genç girişimciler, ikinci kuşak liderler, yöneticiler ve üniversite öğrencilerinden oluşan gruplarının bulunduğunu belirten Bintaş, "Komisyonlarımızın belirttiği çalışmalar dışında geçtiğimiz dönemde Bahçeşehir Üniversitesi ile yaptığımız MBA protokolümüz çerçevesinde üyelerimiz ve çalışanlarına indirimli master programı ve İkinci Kuşak Liderlik Okulu eğitimlerimiz de olacak." diye konuştu.

Genç TOSYÖV Genel Sekreteri Fatih Norman ise genç girişimciye, üreticiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirerek, bu doğrultuda TOSYÖV Bursa'nın üye altyapısının oluşturulmasını amaçladıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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