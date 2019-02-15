Son Dakika Haberleri: TOSYÖV Bursa KOBİ’leri ödüllendirecek

TOSYÖV Bursa KOBİ’leri ödüllendirecek

1 saat önce

TOSYÖV Bursa, bu yıl ilk kez düzenleyecekleri KOBİ Ödülleri ile gelişen, üniversite-sanayi işbirliğine giden, Ar-Ge ve inovasyona önem veren, ihracat yapan, çevreci KOBİ'leri ödüllendirecek.

TOSYÖV Bursa KOBİ’leri ödüllendirecek, System.String[]
TOSYÖV Bursa, bu yıl ilk kez düzenleyecekleri KOBİ Ödülleri ile gelişen, üniversite-sanayi işbirliğine giden, Ar-Ge ve inovasyona önem veren, ihracat yapan, çevreci KOBİ'leri ödüllendirecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:15 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgililer Günü Kutlaması Yapmak İsteyen Üniversite Öğrencileri, Yangına Neden Oldu Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 14:11:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOSYÖV Bursa KOBİ’leri ödüllendirecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]