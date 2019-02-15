TOSYÖV Bursa KOBİ’leri ödüllendirecek
1 saat önce
TOSYÖV Bursa, bu yıl ilk kez düzenleyecekleri KOBİ Ödülleri ile gelişen, üniversite-sanayi işbirliğine giden, Ar-Ge ve inovasyona önem veren, ihracat yapan, çevreci KOBİ'leri ödüllendirecek.
TOSYÖV Bursa
, bu yıl ilk kez düzenleyecekleri KOBİ Ödülleri ile gelişen, üniversite-sanayi işbirliğine giden, Ar-Ge ve inovasyona önem veren, ihracat yapan, çevreci KOBİ'leri ödüllendirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:15
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