Son Dakika Haberleri: TOTAL 14 ilde ustalarla buluşacak
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TOTAL 14 ilde ustalarla buluşacak

1 saat önce

Türkiye'de madeni yağ sektörünün önde gelen üreticisi TOTAL, 2019 boyunca 14 ilde düzenleyeceği etkinliklerle 2 bin 500 ustayla buluşmayı hedefliyor.

TOTAL 14 ilde ustalarla buluşacak, System.String[]
Türkiye'de madeni yağ sektörünün önde gelen üreticisi TOTAL, 2019 boyunca 14 ilde düzenleyeceği etkinliklerle 2 bin 500 ustayla buluşmayı hedefliyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 28 yılı aşkın süredir madeni yağların üretimi ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren TOTAL, ustalarla olan iletişimine devam ediyor.
TOTAL, 2019'da "Ustalarla Beraberiz" etkinlikleri kapsamında 14 ilde, 15 noktada, binek, hafif ticari ve ağır dizel araçlara hizmet veren yaklaşık 2 bin 500 ustayla buluşmayı hedefliyor. 26 Haziran Çarşamba günü Bursa Sheraton Hotel'de başlayacak TOTAL "Ustalarla Beraberiz" etkinlikleri haziran, temmuz ve ağustos aylarında, Bursa, Sakarya, Antalya, Adana, Diyarbakır, Giresun, Samsun, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Van, Sivas ve Ankara illerinde düzenlenecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TOTAL Pazarlama ve Teknik Servisler Müdürü Fırat Dokur şunları kaydetti:
"Etkinliklerimizle madeni yağ sektöründe önemli konuma sahip olan ustalarla her yıl bir araya geliyoruz. Madeni yağ alanında inovasyon öncüsü bir marka olarak yeniliğe her açıdan önem veriyoruz. Bu doğrultuda 'Ustalarla Beraberiz' etkinliğimizin içeriğini her sene güncelliyor ve ustalarımızın farklı alanlarda ve güncel konularda teknik bilgi sahibi olmasını destekliyoruz."
Dokur, bu yıl alanında uzman eğitmenlerin desteğiyle, bakım ve mekanik onarımda sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri konusuna ağırlık vereceklerini aktararak, "Ustalara yönelik eğitim faaliyetlerimize, usta ve son kullanıcılara yönelik dijital ve hizmet altyapılarını kurgulamaya 2019 yılında da hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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