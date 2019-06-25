TOTAL 14 ilde ustalarla buluşacak

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Canlı yayına bağlanan Bakan Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Yaptığınız hadsiz bir isnat

Milyonlarca emekli ve memur dört gözle bekliyor! Maaşlara yapılacak zam için son 9 gün