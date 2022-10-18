Total, 2023'te Lübnan'da gaz arama çalışmalarına başlayacak

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşen Fransız enerji şirketi Total yetkilileri, Lübnan'ın güneyindeki kara sularda, 2023'ten itibaren gaz arama çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Avn, Total'den üst düzey bir heyeti Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avn, ülkenin güneyindeki kara sularında bulunan 9. blokta gaz arama çalışmalarına ivedi bir şekilde başlanması, bu vesileyle dolaylı müzakereler nedeniyle kaybedilen zamanın telafi edilebileceğini kaydetti.

Total heyetinin de arama ve keşif çalışmalarının yapılabilmesi için 2023'ün başından itibaren Lübnan'ın kara sularında platform kurulacağını bildirdiği aktarıldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 13 Ekim'de, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin nihai taslağı Tel Aviv yönetiminin ardından onayladıklarını açıklamıştı.

Lübnanlı Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab da 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ile nihai anlaşma metnine 26 veya 27 Ekim'de imzaların atılabileceğini ifade etmişti.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor.

İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD arabulucuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamladığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

İsrail ile Lübnan, aradan geçen 4 ayda inişli çıkışlı devam eden müzakereler sonucunda ABD'den nihai anlaşma taslağını teslim almıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 Ekim'de, İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.