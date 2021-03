Total'de çalışan kadınlar, TWICE Turkey ile güçlenecek

Total Turkey Pazarlama, kadınların kariyer gelişimini teşvik etmek ve erkeklerle kadınların cinsiyet çeşitliliği konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla 2006'da kurulan ve şirkette çalışan kadınların iletişim platformu olan Total Women's Initiative for Communication and Exchange'in (TWICE) 50'nci yerel ağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Total grubunun kadın yönetici oranının ve yönetim komitesinde yer alan kadın sayısının artırılması hedeflerini destekleyen Total Turkey Pazarlama, kadınların mesleki ve kişisel yaşamlarını güçlendirmek için sürdürdüğü çalışmalarla farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Kadın yönetici oranının arttırılması amacıyla 45 ülkede 4 binden fazla üyesi bulunan TWICE, Total genelinde ve her düzeyde cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Total'de çalışan kadınların iletişim ve bilgi alışverişi platformu olan ağ, 1600'den fazla mentor ve danışanı bünyesinde bulunduruyor.

Bu kapsamda, TWICE'ın Türkiye ayağı olan Total Turkey Pazarlama'nın 9 kadından oluşan yerel komitesi de kadın ve erkekleri kapsayacak etkinliklerle bu yaklaşımı destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Turkey Pazarlama TWICE Turkey Komite Başkanı Nazlı Düşmez, Total grubunun çeşitlilik politikasına hizmet eden TWICE ağının bir parçası oldukları için mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"TWICE Turkey'in vizyonu, kadın ve erkeğin her platformda aynı haklara sahip olmasını sağlayarak çeşitliliklere, farklılıklara ön yargısız ve eşit mesafede yaklaşılan bir çalışma ortamı yaratmak. Ağ, kariyerinin her aşamasında TWICE ağının bir parçası olan kadınların profesyonel gelişimine katkıda bulunuyor. Mesleki hedeflerini tanımlamalarına ve ulaşmalarına yardımcı oluyor. Görev veya iş seviyesi gözetmeksizin TOTAL'in tüm erkek çalışanlarına da açık olan ağ, erkeklerin de cinsiyet eşitliğini geliştirme taahhütleriyle gerçek bir fark yaratabileceğine inanıyor. Biz de kişisel gelişim, liderlik, inovasyon ve bilgi paylaşımı, organizasyon, konferanslar, film gösterimleri, toplantılar ve çalışma grupları gibi etkinlikler ile farkındalığı artıracağız. Kadınları deneyimlerini paylaşarak özgüven kazanmaya teşvik edeceğiz."