Total'den araç servisleri için "Ustaya Özel" uygulama - Son Dakika

Total'den araç servisleri için "Ustaya Özel" uygulama

17.03.2021 11:45
Total'den araç servisleri için

Total Turkey Pazarlama, araç bakım ve onarım ustalarının önceliklerini göz önünde bulundurarak mobil uygulama ve web sitesini üzerinden etkileşim imkanı sunan "Ustaya Özel" projesini hayata geçirdi.

Total Turkey Pazarlama, araç bakım ve onarım ustalarının önceliklerini göz önünde bulundurarak mobil uygulama ve web sitesini üzerinden etkileşim imkanı sunan "Ustaya Özel" projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 31 yıldır madeni yağ üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren Total Turkey Pazarlama, "Ustaya Özel" adlı bir platformda "En iyi yağ, en özel ustayla buluştu" sloganıyla Total ve ELF madeni yağlarını tercih eden ustalara özel ayrıcalıklar sunuyor.

Mobil uygulama ve web sitesi üzerinden kullanılabilen platformda, ustalara özel kampanyalar ve nitelikli hizmetler sunuluyor. Ustalar, kampanya dönemlerinde yaptıkları madeni yağ alımlarından yağ puanı kazanıyor, puanlarını uygulamada takip edebiliyor ve kazanılan bu puanlarla bir sonraki siparişlerini ücretsiz alabiliyorlar.

Ayrıca, platformu takip eden, nitelikli içerikler paylaşan ve uygulamanın farklı özelliklerini aktif olarak kullanan ustalar, haftalık ve aylık usta sıralamasında zirveye yerleşip sürpriz hediyeler de kazanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Turkey Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Fırat Dokur, hedeflerinin Total ve ELF markalarının madeni yağlar alanındaki global uzmanlığıyla Türkiye'deki inovasyon ve teknolojiyi değerlendirme kabiliyeti de katarak değerli bir platform ortaya çıkarmak olduklarını belirtti.

Dokur, şunları kaydetti:

"Bugün bu hedefimizi gerçekleştirip portföyümüzün önemli bir bölümünü teşkil eden özel servislerde çalışan değerli ustalara böyle ayrıcalıklı bir uygulama sunabildiğimiz için heyecanlı ve gururluyuz. Yakın zamanda uygulamayla bağlantılı olarak devreye alacağımız "Total Servis Bul" web sitesi ile son kullanıcıları da "Ustaya Özel" program üyesi servislere yönlendirerek ekosistemdeki tüm kullanıcılara önemli bir hizmet daha sağlamaya başlayacağız. Tüm bu özellikleri, farklı kullanıcı gruplarını, web ve mobil kullanım ara yüzlerini, ticari faydaları, eğitim ve danışma olanaklarını, yarışmaları ve belki de en önemlisi tüm bunları yaparken eğlenceli bir kullanıcı deneyimi vadedildiğini göz önüne aldığımızda Ustaya Özel uygulaması Türkiye'de madeni yağlar alanında ilk ve tek. Bu sebeple belli illerde pilot seviyesinde canlıya alınmasına rağmen yalnızca birkaç hafta içinde bine yakın üyeye ulaştı. 2021 sonuna kadar 2 bin 500'den fazla özel serviste 10 binden fazla üyeye ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sayı katlanarak artmaya devam edecek."

Türkiye, Turkey, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Total'den araç servisleri için 'Ustaya Özel' uygulama - Son Dakika Ekonomi


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