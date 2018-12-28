Total'den "İki Elin Enerjisi Güzel" Projesi

TOTAL Oil Türkiye'nin işitme engelliler için hayata geçirdiği "İki Elin Enerjisi Güzel" projesi kapsamında işaret dili hizmeti veren istasyon sayısı 46'ya çıktı.

TOTAL Oil Türkiye'nin işitme engelliler için hayata geçirdiği "İki Elin Enerjisi Güzel" projesi kapsamında işaret dili hizmeti veren istasyon sayısı 46'ya çıktı.



TOTAL Oil Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde akaryakıt sektöründe bir ilke imza atan şirket, işitme engellilere yönelik "İki Elin Enerjisi Güzel" projesini hayata geçirdi.



Proje kapsamında TOTAL istasyonları, Aralık ayı itibariyle işaret dili eğitimi almış personeliyle birlikte işaret dilinde hizmet vermeye başladı. İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 34 istasyonun ön saha ve market çalışanlarına işaret dili eğitimleri veren TOTAL, bugün itibarıyla Bursa'daki istasyonlarının da işaret dili eğitimlerini tamamlayarak, 12 istasyonunda daha işaret dilinde hizmet vermeye başladı ve toplamda işaret dilinde hizmet veren istasyon sayısını 46'ya çıkardı.



Açıklamaya göre Türkiye'de yaklaşık 4 milyona yakın işitme engelli olduğu ön görülürken, TOTAL, 2019'da daha fazla şehir ve istasyonda hayata geçirmeyi hedeflediği "İki Elin Enerjisi Güzel" projesiyle, tüm Türkiye'deki işitme engelli bireylere ulaşmayı ve gündelik hayatta hizmet alımında yaşadıkları olumsuzluklara çözüm oluşturmayı hedefliyor.



Projenin lansmanı 5 Aralık'ta yayına giren reklam filmi ile gerçekleşirken, reklam filminin tamamında sadece işaret dili kullanılarak, akaryakıt sektöründe yine bir ilke imza atılmış oldu.





Açıklamada görüşlerine yer verilen TOTAL Oil Türkiye AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, engelsiz iletişimi destekleyen ilk akaryakıt firması olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"TOTAL Oil Türkiye olarak, 500 istasyonumuzla tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Demirören Grubu'nun tüm şirketlerinde olduğu gibi bizler, Türkiye'ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışıyor, topluma karşı sorumluluklarımızı da her zaman göz önünde bulundurmaya gayret ediyoruz. 'İki Elin Enerjisi Güzel' projemizle işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, istasyonlarımızda kendi dillerinde hizmet almalarını sağlamak ve ülke genelinde işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık yaratmayı hedefledik.



Kasım ve Aralık'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de 34 istasyonumuzun market ve ön saha çalışanları işaret dili eğitimi aldı. Bu hafta ise Bursa'daki 12 istasyonumuzun eğitimlerini başarı ile tamamladık. Hedefimiz 2019 Şubat ayı sonunda ülke genelinde 100 istasyonumuzda işaret dilinde hizmet vermek. Projemizin kapsamını çok kısa zamanda genişleterek, farklı hizmet ve çözümlerle işitme engelli bireylerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz."



İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Başkanı Ebru Akça, pek çok sektörde olduğu gibi, akaryakıt sektöründe de işitme engellilerin hizmet alırken zorluk yaşadığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"İşitme engelli bireylerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda, yaşanılan sorunları minimuma indirmek adına Total Oil Türkiye ile 'İki Elin Enerjisi Güzel' projesini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Projenin ana amacı, duyma ve konuşma yetisinden yoksun işitme engelli bireylerin istasyonda bulunduğu süre içerisinde kendi dilinde hizmet alabilmesi, sağlıklı bir iletişim ortamının sağlanması, bu sayede İşaret Dili uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayacak farkındalığın toplum içerisinde oluşturulmasıdır. Bu projenin hayata geçmesinde her daim yanımızda olan TOTAL Oil Türkiye ailesine, camiamıza verdikleri bu destekten kaynaklı şükranlarımızı borç biliriz."

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