Son Dakika Haberleri: TOTAL, Dünya Kahve Günü'nü özel kampanyayla kutladı
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TOTAL, Dünya Kahve Günü'nü özel kampanyayla kutladı

4 dakika önce

TOTAL Oil Türkiye, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla Türkiye genelinde istasyonlarını ziyaret edenlere kahve ikram etti.

TOTAL, Dünya Kahve Günü'nü özel kampanyayla kutladı, System.String[]

TOTAL Oil Türkiye, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla Türkiye genelinde istasyonlarını ziyaret edenlere kahve ikram etti.

TOTAL Oil Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Nestle Professional ile iş birliğine giden TOTAL Oil Türkiye, istasyonlarında yer alan Cafe Bonjour ve Bonjour Market'lerde NESCAFE Milano ATTIMO serisi kahve makinelerine yer verdi.

1 Ekim Dünya Kahve Günü'ne özel olarak TOTAL istasyonlarında anlık çekilen ve hazırlanan kahveler, yanında Nesfit sağlıklı bar ile istasyon ziyaretçilerine ikram edildi.

İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve Yalova olmak üzere toplam 41 TOTAL istasyonunda yer alan NESCAFE Milano kahve servis noktalarının, yıl sonuna kadar 50'ye ulaşması planlanıyor.

Dünya Kahve Günü, Türkiye, Milano, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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