Türkiye'nin lider akaryakıt şirketlerinden Total İstasyonları, İstanbul B.Ş. Şehit Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Medya ve PR Alanı öğrencileri tarafından üçüncü kez düzenlenen 2019 Ulusal Medya ve PR Ödülleri'nde, "İki Elin Enerjisi Güzel" projesi ile Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülünü kazandı.

Türkiye'de PR ve Medya eğitimi alan lise öğrencilerinin oylarıyla medya, halkla ilişkiler, reklam, televizyon ve sinema alanlarında 2019 yılının en başarılı kişi ve kurumlarının ödüllendirildiği organizasyonda, Total'in "İki Elin Enerjisi Güzel" projesi, Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi seçildi.

Toplam 20 ayrı kategoride düzenlenen ve Şişli Profilo Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde, Total istasyonları adına ödülü Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Beril Cabı Günermengi ve FCB Art Group Müşteri İlişkileri Başkanı Esra Özkan aldı. Ödülü öğrencilerinin elinden almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Beril Cabı Günermengi, "Total istasyonları olarak, "İki Elin Enerjisi Güzel" projemizle işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, istasyonlarımızda daha rahat hizmet almalarını sağlamak ve ülke genelinde işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık oluşturmayı hedefledik. Öğrencilerin oylarıyla belirlenen bu anlamlı ödüle layık görüldüğümüz için mutluluk ve gurur duyuyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. FCB Art Group adına ödül gecesine katılan Esra Özkan " Bu özel projede farkındalık yaratmak için tamamını sessiz olarak çektiğimiz reklam filminde, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum, onur duyduk" dedi.

TOTAL istasyonları, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında hayata geçirdiği "İki Elin Enerjisi Güzel" projesi ile akaryakıt sektöründe bir ilke imza attı;Tüm Türkiye'de 4 milyonun üzerindeki işitme engelli bireyi hedefleyen proje kapsamında, TOTAL istasyonları eğitim almış personeliyle, işaret dilinde de hizmet veriyor.

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile birlikte yürütülen ve şu günlerde birinci yaşını dolduran proje kapsamında, Türkiye genelinde işaret dilinde hizmet veren TOTAL istasyonu sayısı 16 ilde toplam 124'e ulaştı.

Projenin 2018 yılında yayınlanan reklam filminin tamamında sadece işaret dili kullanılıyor. "İki Elin Enerjisi Güzel" projesi, bu yönüyle de bir ilke daha imza atıyor. (https://youtu.be/qIDVrrViEuk) İşaret dilinden hizmet veren Total istasyonlarının listesine www.ikielinenerjisiguzel.com adresinden ulaşılabiliyor.

Total Oil Türkiye hakkında:

Türkiye'de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL Oil Türkiye, yaklaşık 503 istasyondan oluşan dağıtım ağı ile müşterilerine kaliteli hizmet ve yüksek performanslı ürünler sunuyor. Geniş istasyon ağının yanı sıra lojistik açıdan da güçlü bir alt yapıya sahip TOTAL Oil Türkiye, Gebze, Aliağa ve Samsun'da akaryakıt, Yarımca, Ankara ve Aliağa'da LPG olmak üzere toplam yaklaşık 300 bin m3 kapasiteli tesisleri ile dünya standartlarında depolama ve dağıtım hizmeti sağlıyor. Nisan 2016 tarihinden itibaren Demirören Holding bünyesinde yer alan, yüzde yüz yerli ve milli sermayeye sahip TOTAL Oil Türkiye, Türkiye'ye hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışmaya devam ediyor. (Fotoğraflı)