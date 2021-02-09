Total geçen yıl 7,2 milyar dolar zarar etti - Son Dakika

Fransız petrol şirketi Total, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının petrol talebini düşürmesinin etkisiyle geçen yıl 7,2 milyar dolar zarar etti.

Şirketten 2020 finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2019'da 11,2 milyar dolar kar sağlayan Total, salgın ve petrol piyasasındaki istikrarsızlık nedeniyle 2020 yılını 7,2 milyar dolar zararla kapattı.

Total Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Pouyanne, konuya ilişkin değerlendirmesinde, petrol fiyatlarının istikrar kazanmasıyla geçen yılın üçüncü çeyreğindeki mali düşüşün son çeyrekte yerini toparlanmaya bıraktığını ifade etti.

Pouyanne, küresel petrol talebini etkileyen salgın nedeniyle şirketin net karında geçen yıl yüzde 66 düşüş olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Fransız şirketin petrol üretiminin ise 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 5 düşmesi dikkati çekti.

Şirket, mayısta yapılacak hissedarlar toplantısında onaylanması durumunda ismini "daha az emisyon daha fazla enerji" hedefine geçiş amacıyla TotalEnergies olarak değiştirmeyi planlıyor.