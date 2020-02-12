Total, iş makineleri sektörü temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Total, iş makineleri sektörü temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi

Total, iş makineleri sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

6 saat önce

Total, İş Makinaları Mühendisleri Birliği (İMMB) üyeleri ile Ankara'da buluştu.

Total, iş makineleri sektörü temsilcileriyle bir araya geldi, System.String[]

Total, İş Makinaları Mühendisleri Birliği (İMMB) üyeleri ile Ankara'da buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Total'in Türkiye iştiraki Total Turkey Pazarlama, sektör profesyonelleriyle gerçekleştirdiği toplantılara devam ediyor.

Kasım ayında Bursa'da tekstil sektöründen temsilcileri ağırlayan Total Turkey Pazarlama, bu kez İMMB ile Ankara'da bir araya geldi. 120 İMMB üyesinin katıldığı etkinlikte, Total'in makinelerin ömrünü uzatan ANAC Pro Yağ Analiz Sistemi ve Total Filo Çözümleri de tanıtıldı.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Total Turkey Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Fırat Dokur, Total Turkey Pazarlama olarak iş makineleri sektöründe ihtiyaç duyulan çözümleri sağlayarak sektörün yanında yer aldıklarını bildirdi.

Dokur, amaçlarının, iş makinelerinin ömürlerini verimli bir şekilde sürdürmeleri için geliştirdikleri çözümleri anlatmak olduğunu belirterek, "İMMB ile bir araya gelmekten son derece memnunuz. Bu tür etkinlikler, müşterilerimizle bağımızı daha da güçlendirmenin yanı sıra potansiyel müşterilerimizin de bizi yakından tanımasına, iş birliği kurmamıza imkan tanıyor. İş makineleri sektörünün yanında olduğumuzu her fırsatta göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Total ürün gamının müşterilere makine ömrünü uzatan, olası arızaların önüne geçen, verimliliği artıran ve işletme maliyetlerini azaltan olağanüstü bir performans sağladığını aktaran Dokur, "Sektörde ihtiyaç duyulan tüm uluslararası standartlara ve onaylara uygun olan geniş ürün gamı içerisinde RUBIA WORKS serisi motor yağları, manuel ve otomatik şanzımanlar için DYNATRANS ve FLUIDE serileri, hidrolik sistemler için HYDROFLO, EQUIVIS ZS ve AZOLLA ZS serileri ve soğutma sıvıları ve antifrizler grubunda COOLELF ve GLACELF ürünleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ankara, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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