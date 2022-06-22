Total istasyonlarında sürdürülebilir enerji kaynakları devreye alındı

TOTAL İstasyonları'nın tüm dünyada TotalEnergies'e dönüşümü Türkiye'de de başladı. Bu dönüşümle istasyonlarda artık akaryakıtın yanı sıra sürdürülebilir enerji kaynakları ve elektrik enerjisi de dahil olmak üzere çağın ihtiyaçlarını gözeten, kapsayıcı ve çok katmanlı hizmetler sunulacak.

Türkiye'de TotalEnergies'e dönüştürülen yeni nesil ilk istasyon olan Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından işletilecek.

Uluslararası düzeyde çevresel standartları karşılayan istasyonda, yenilenebilir enerji yatırımı olarak güneş enerjisi kullanımı öne çıkıyor. Ayrıca istasyonda buhar geri dönüşüm sistemi, atık suyun yeniden kullanılması, yağmur suyu harmanlama ve LCA metodolojisi ile döngüsel yaşam modeli bulunuyor. Otojet EV şarj istasyonunu barındıran tesiste yeni nesil elektrikli araçlara da hizmet verilecek. Enerji dönüşümünü merkezine alarak misafirlerine çok çeşitli ürün ve hizmetleri güvenilir bir şekilde sunarken yenilikçi ve kullanıcı dostu bir market deneyimi de yaşatacak.

HER ADIMI ÖZENLE PLANLANAN VİZYONUN SONUCU

OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, "2020 yılının başında TOTAL İstasyonları ve M Oil markaları OYAK Grubu Şirketlerine dahil oldu. Hemen devamında da tasarruf, verimlilik, karlılık ve hızlı büyümeye odaklanarak iki markamızı Güzel Enerji tüzel kişiliği adı altında birleştirdik. Bugün TOTAL ve M Oil bayi ağı Türkiye'nin 74 şehrinden 79 şehrine ve 2021 yılının sonunda her iki markamızla 889 istasyondan toplam 917 istasyona ulaştı. 2021 yılının yaz dönemindeyse istasyonlarımızda yaklaşık 196 bin metreküp olan akaryakıt ve LPG satışı, tüm zamanların en büyük miktarına ulaştı ve diğer dağıtım şirketlerine yapılan satış¸ miktarlarında da geçtiğimiz yıllara göre en yüksek satış¸ rakamlarına ulaşıldı. Son 1,5 yılda bu alanda fark yarattık ve devam ediyoruz. TOTAL İstanbul Havalimanı İstasyonumuzun, Avrupa'nın hizmet, kalite ve ölçek açısından en iyi TOTAL İstasyonu seçilmesi bunun en iyi örneklerinden biri oldu" dedi.

Yılmaz açıklamasının devamında, "Buraya emin adımlarla ve her aşaması özenle planlanmış bir vizyonla geldik. OYAK Genel Müdürümüz Sayın Süleyman Savaş Erdem'in önümüze koyduğu sürdürülebilir büyüme stratejisi ekseninde Güzel Enerji olarak büyük bir dönüşüm ve başarıya imza atıyoruz. Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu, TotalEnergies için değişimin başladığı nokta olacak. Hem TSK Mehmetçik Vakfı hem de TotalEnergies'in ortak ilk istasyonu olan Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonumuzun hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

ENERJİNİN YENİ YÜZÜNÜ TEMSİL EDİYOR

Dijitalleşme ile birlikte başlayan, pandemi ile birlikte kalıcı hale gelen sosyal ve ekonomik davranış değişikliklerinin insanların enerji ile ilişkilerini yeniden şekillendirdiğini belirten Güzel Enerji Akaryakıt Genel Müdürü Tolga Işıltan, "TOTAL İstasyonları bu yıl önemli bir dönüşüm yaşıyor. Enerji endüstrisi, azalan kaynakları ve hızla artan talebi yönetmek üzere dijitalleşme, yenilenebilir enerji ve düşük karbon odaklı döngüsel ekonomi modelleri üzerine kurulu yeni bir sistem inşa ediyor. Güzel Enerji, bu dönüşümün öncülüğü hedefiyle OYAK'ın köklü tecrübesi ve TotalEnergies'in küresel gücünü buluşturuyor. TOTAL İstasyonları'nın TotalEnergies'e dönüşümü ile birlikte istasyonumuz, temiz bir geleceği hedefleyen enerjinin yeni yüzünü temsil ediyor. Hedefimiz, yeni nesil TotalEnergies istasyonlarımızda sunduğumuz deneyimlerle, tüm misafirlerimizi evlerinde hissettirmek. Akaryakıt sektörüne ilkleri kazandırmaya devam edeceğiz. TotalEnergies ile yeni nesil enerji, daha iyi gelecek" dedi.

MEHMETÇİK VAKFI VE SEKTÖR İÇİN İLKLERİ BARINDIRIYOR

Mehmetçik Vakfı'nın Türkiye'de toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunduğunu ve bu yıl 40'ıncı yaşını kutladığını söyleyen Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tuğgeneral Engin Durak ise "Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu, vakfımız ve akaryakıt sektörü için ilkleri barındırıyor. Kuruluş sürecinin her aşaması titizlikle planlanan, inşasının her detayına büyük özen gösterilen istasyonumuzla gurur duyuyoruz. Manevi yönü çok yüksek ve bir o kadar kıymetli olan TotalEnergies iş birliğini hayata geçirmekten çok mutluyuz. Bu yeni nesil istasyonun hem vakfımıza hem de milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.