Total Kuzey Denizi'nde Yeni Petrol Kaynakları Buldu

– Fransız petrol firması Total, Salı günü yaptığı açıklamada, Kuzey Denizinde, 5 bin 56 metre sondaj çalışması yapıldıktan sonra, 37 metrelik yoğuşuk bir petrol yatağı bulunduğunu duyurdu.

– Fransız petrol firması Total, Salı günü yaptığı açıklamada, Kuzey Denizinde, 5 bin 56 metre sondaj çalışması yapıldıktan sonra, 37 metrelik yoğuşuk bir petrol yatağı bulunduğunu duyurdu. Firmanın tahminlerine göre, bulunan yatak 250 milyon varillik petrol içeriyor.



Total Keşiften Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin McLachlan, yapılan keşfin Total'in Kuzey Denizi operasyonundaki bir diğer büyük başarı olduğunu söyledi ve ekledi:



"Bu, beklentilerimizin çok üstünde bir keşif oldu; bölgedeki yüksek yoğunluklu petrole ek olarak, bir doğalgaz yatağı keşfi de yapıldı. Bölgedeki güçlü pozisyonumuz sayesinde var olan altyapımızı kullanarak bu operasyonu en verimli şekilde yürüteceğiz."



Total hisseleri açıklama sonrasında yüzde 0.42 değer kazandı. - İstanbul

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