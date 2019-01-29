Son Dakika Haberleri: Total Kuzey Denizi'nde Yeni Petrol Kaynakları Buldu

Total Kuzey Denizi'nde Yeni Petrol Kaynakları Buldu

1 saat önce

– Fransız petrol firması Total, Salı günü yaptığı açıklamada, Kuzey Denizinde, 5 bin 56 metre sondaj çalışması yapıldıktan sonra, 37 metrelik yoğuşuk bir petrol yatağı bulunduğunu duyurdu.

Total Kuzey Denizi'nde Yeni Petrol Kaynakları Buldu, System.String[]
– Fransız petrol firması Total, Salı günü yaptığı açıklamada, Kuzey Denizinde, 5 bin 56 metre sondaj çalışması yapıldıktan sonra, 37 metrelik yoğuşuk bir petrol yatağı bulunduğunu duyurdu. Firmanın tahminlerine göre, bulunan yatak 250 milyon varillik petrol içeriyor.

Total Keşiften Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin McLachlan, yapılan keşfin Total'in Kuzey Denizi operasyonundaki bir diğer büyük başarı olduğunu söyledi ve ekledi:

"Bu, beklentilerimizin çok üstünde bir keşif oldu; bölgedeki yüksek yoğunluklu petrole ek olarak, bir doğalgaz yatağı keşfi de yapıldı. Bölgedeki güçlü pozisyonumuz sayesinde var olan altyapımızı kullanarak bu operasyonu en verimli şekilde yürüteceğiz."

Total hisseleri açıklama sonrasında yüzde 0.42 değer kazandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:39 Kaynak: DHA

Kuzey Denizi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Venezuela İçin Ortalığı Karıştıracak Karar: Paralar Guaido'ya Devredildi Gazetecileri Görünce Soyunan Trans Birey, İl Dışına Çıkarıldı

Son Dakika! Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi Motorlu Taşıtlar Vergisinin İlk Taksit Ödemesi 31 Ocak'ta Sona Erecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 16:55:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Total Kuzey Denizi'nde Yeni Petrol Kaynakları Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]