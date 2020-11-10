Total Madeni Yağlar, Ceran Gres ile makinelerin ömrünü uzatıyor

Total Madeni Yağlar, patentli Total Ceran teknolojisi ile zorlu ve ağır koşullarda faaliyet gösteren işletmelerin çözüm ortağı oluyor.

Total açıklamasına göre, Ceran, demir-çelik, çimento, kağıt, gıda gibi sektörlerdeki makinelerin ihtiyaç duyduğu yüksek performansı karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Turkey Pazarlama Teknik Servisler Müdürü Özgecan Çakıcı, 50 yılı aşkın süredir yenilikçi ve yüksek performanslı ürün ve çözümler geliştirdiklerini ve ana hedeflerinin müşteri odaklı davranmak olduğunu belirtti.

Çakıcı, "Demir-çelik, otomotiv, çimento, enerji gibi rekabetin yoğun olduğu sektörlerde işletme giderlerini azaltmak ve verimliliği artırmak büyük önem taşıyor. Total Madeni Yağlar, makinelerden en yüksek verimi almaya yardımcı olurken ihtiyaç duyulan güvenilirliği ve rekabet avantajını sunuyor." ifadelerini kullandı.

Ceran ile Total Madeni Yağlar olarak yeni nesil kalsiyum sülfonat kompleks teknolojili gresi geliştirdiklerini aktaran Çakıcı, "Ceran, yüksek basınca, suya ve yüksek sıcaklığa karşı dayanıklılık ve mekanik stabilite sağlıyor, aynı zamanda korozyona ve oksidasyona karşı mükemmel koruma özelliğine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

"Çevresel etkileri en aza indiriyoruz"

Çakıcı, Total Madeni Yağlar'ın ayrıca, dünya çapında geçerli OEM onaylarına sahip farklı ihtiyaçları karşılayan gresleri sunduğunu belirterek, "Mühendislerimiz ve araştırmacılarımız, otomotiv sektöründeki ilk dolum uygulamaları için sürekli olarak özel gresler geliştiriyor. Çimento sektöründeki en ağır şartlarda bile üretim prosesinin her aşamasında performans ve devamlılık sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Kağıt endüstrisinin, zorlu ve ağır işletme koşulları için yenilikçi çözümler sunduklarını kaydeden Çakıcı, şunları kaydetti:

"İnovasyon, güçlü değerlere sahip DNA'mızın merkezinde bulunuyor. Gıda sektöründe de gerekli tüm emniyet standartlarını karşılamak için çok çeşitli NSF H1 tescilli gresleri geliştirdik. Nevastane isimli bu ürün serisi Ceran'la aynı teknolojiye sahip. Yüksek sıcaklıktaki operasyonlar ile uyumlu Ceran gresimiz, yangına karşı dirençli hidrolik yağlarımız ve dişli yağlarımız ile ekipmanların ömrünü ve verimliliğini artırıyoruz. Kirlilik, toz, su ve sıcaklık değişimlerinin etkisini azaltırken çevre üzerindeki etkiyi de en aza indiriyoruz. Reach tarafından onaylı ürün gamımız, çevreye duyarlı kalıp yağımız Ironcast ve madeni yağ tüketiminde optimizasyon sağlayan, üstün suya dayanım kabiliyetine sahip Ceran gres ile çevre ve sağlık standartları ile uyumluyuz."