Total, Mozambik'te güvenliğin sağlanması durumunda çalışmalara yeniden başlayacak - Son Dakika

Total, Mozambik'te güvenliğin sağlanması durumunda çalışmalara yeniden başlayacak

Fransız petrol devi Total, Ensar'ul Sunna terör örgütünün Mozambik'in Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılarının durdurulması ve güvenliğin sağlanması durumunda tesislerin yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı.

Fransız petrol devi Total, Ensar'ul Sunna terör örgütünün Mozambik'in Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılarının durdurulması ve güvenliğin sağlanması durumunda tesislerin yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı. Fransız Total şirketi Üst Yöneticisi Patrick??????? Pouyanne, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Pouyanne, Mozambik'te güvenliğin sağlanması durumunda Cabo Delgado'daki çalışmalara yeniden başlayacaklarını belirtti. Güvenliğin sağlandığından emin olmak istediklerini söyleyen Pouyanne, "Total, Mozambik'teki projesine bağlılığını sürdürüyor. Doğal gaz dünya için büyük bir ihtiyaç ve bu yüzden çalışmalarımızda kararlıyız." dedi. Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor Total, Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılar sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden 24 Nisan'da geri çektiğini duyurmuştu. Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı. Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

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