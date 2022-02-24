Total, Namibya'da yeni petrol rezervi keşfetti - Son Dakika
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Total, Namibya'da yeni petrol rezervi keşfetti

24.02.2022 21:48
Total, Namibya'da yeni petrol rezervi keşfetti

Fransız petrol şirketi Total'in Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da petrol rezervi keşfettiği bildirildi.

Fransız petrol şirketi Total'in Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da petrol rezervi keşfettiği bildirildi.

Namibya basınındaki habere göre, Namibya Ulusal Petrol Şirketi (NAMCOR) Genel Müdürü Immanuel Mulunga, Namibya'nın 240 kilometre açığında yeni petrol rezervi keşfedildiğini açıkladı.

Mulungu, Total tarafından keşfedilen petrolün, ülke ekonomisi ve vatandaşları için önemi bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Immanuel Mulunga, rezervin tam miktarının tespiti için çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

Hollanda merkezli İngiltere-Hollanda ortaklığındaki petrol devi Shell, 7 Şubat'ta Namibya yakınlarında petrol ve doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Namibya, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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