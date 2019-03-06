Son Dakika Haberleri: Total, Novatek'in Arctic Lng 2 Projesinin Yüzde 10 Hissesini Satın Aldı

Total, Novatek'in Arctic Lng 2 Projesinin Yüzde 10 Hissesini Satın Aldı

14 dakika önce

Rus doğal gaz üreticisi Novatek, Fransız Total’in, firmanın Rusya’nın kuzey batısında yer alan Kara Denizi kıyısındaki Gydan Yarımadası’ndaki Arctic LNG 2 projesinin yüzde 10 hissesini satın aldığını duyurdu.İki firma arasındaki anlaşmaya göre, Novatek’in yüzde 19.5 hissesini elinde bulunduran Total, LNG 2 projesindeki hisselerini, Novatek’in projedeki hisseleri azaltması halinde, yüzde 10’dan yüzde 15’e kadar artırabilecek. Bunun […]The post Total, Novatek’in Arctic LNG 2 projesinin yüzde 10 hissesini satın aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Total, Novatek'in Arctic Lng 2 Projesinin Yüzde 10 Hissesini Satın Aldı, System.String[]
Rus doğal gaz üreticisi Novatek, Fransız Total'in, firmanın Rusya'nın kuzey batısında yer alan Kara Denizi kıyısındaki Gydan Yarımadası'ndaki Arctic LNG 2 projesinin yüzde 10 hissesini satın aldığını duyurdu.İki firma arasındaki anlaşmaya göre, Novatek'in yüzde 19.5 hissesini elinde bulunduran Total, LNG 2 projesindeki hisselerini, Novatek'in projedeki hisseleri azaltması halinde, yüzde 10'dan yüzde 15'e kadar artırabilecek. Bunun yanında Total, Novatek'in Yamal ve Gydan yarımadalarında bulunan diğer LNG projelerinden de yüzde 10 -15 arası hisse satın alabilecek.

Projeye katılımla ilgili anlaşmaların tamamlanmasından mutlu olduğunu söyleyen Total CEO'su Patrick Pouyanne, Rusya'nın engin doğalgaz yataklarına dayanan bu ortaklığın, firmanın rekabet gücünü artıracak birçok yenilikçi çözüm sağlayacağını vurguladı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:20 

Rusya Federasyonu, Arctic, Sektörel
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