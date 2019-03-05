Total, Novatek'in Lng 2 Projesinden Hisse Aldı
1 saat önce
Rus doğal gaz üreticisi Novatek, Fransız Total'in, firmanın Rusya'nın kuzey batısında yer alan Kara Denizi kıyısındaki Gydan Yarımadası'ndaki Arctic LNG 2 projesinin yüzde 10 hissesini satın aldığını duyurdu.
Rus doğal gaz üreticisi Novatek, Fransız Total'in, firmanın Rusya'nın kuzey batısında yer alan Kara Denizi kıyısındaki Gydan Yarımadası'ndaki Arctic LNG 2 projesinin yüzde 10 hissesini satın aldığını duyurdu.
İki firma arasındaki anlaşmaya göre, Nopvatek'in yüzde 19.5 hissesini elinde bulunduran Total, LNG 2 projesindeki hisselerini, Novatek'in projedeki hisseleri azaltması halinde, yüzde 10'dan yüzde 15'e kadar artırabilecek. Bunun yanında Total, Novatek'in Yamal ve Gydan yarımadalarında bulunan diğer LNG projelerinden de yüzde 10 -15 arası hisse satın alabilecek.
Projeye katılımla ilgili anlaşmaların tamamlanmasından mutlu olduğunu söyleyen Total CEO'su Patrick Pouyanne, Rusya'nın engin doğalgaz yataklarına dayanan bu ortaklığın, firmanın rekabet gücünü artıracak birçok yenilikçi çözüm sağlayacağını vurguladı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:29 Kaynak: DHA
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