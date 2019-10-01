TOTAL RUBIA Roadshow 2019 başladı

2018 boyunca 21ilde, 26 noktada 6000'den fazla ağır vasıta sürücüsüyle buluşan TOTAL, bu yılda eylül-ekim ayları boyunca 19 ilde toplam 25 buluşma gerçekleştirecek.Etkinliklerde katılımcılara doğru yağ seçimi, yeni nesil dizel motorteknolojisi, çevreci emisyon sistemleri ve yakıt ekonomisi gibi konulardaeğitimler verilirken sağlık ve zindeliğin bir ölçütü olarak kabul edilen vücutkompozisyon ölçümü yapılacak ve uzun yolda güvenle yol almalarını sağlamak içinemniyetli sürüş simülatörü ile yol güvenliği farkındalığı yaratılacak. Ayrıcaetkinliklere katılacak sürücülere çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Afrikalı Ali sürprizi

Etkinliklerde bu yıluzun yol sürücülerinin severek dinlediği Kral FM'in ünlü sunucularından'Afrikalı Ali' lakaplı Ali Şentürk de Roadshow'un konuğu olacak. Afrikalı Ali ,İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek etkinliklerde takipçileriyle biraraya gelecek ve etkinlik alanlarından canlı yayın yapacak. Ali, canlı yayınsırasında 10 şanslı dinleyicisine de TOTAL RUBIA ağır dizel motor yağı hediyeedecek.

TOTAL RUBIA uzun yol sürücülerinin yanında!

Pazarlama veTeknoloji Direktörü Fırat Dokur, 'TOTAL RUBIA Roadshow' etkinlikleri sayesindebugüne kadar on binlerce uzun yol sürücüsüyle buluşma imkanı yakaladıklarınıvurgularken, "Uzun yol sorumluluktur ve sorumluluk sürücünün kendinden başlar.Bu yıl yol güvenliğinin önemi konusunda farkındalık yaratmak için sürücülerinemniyetli sürüş simülatörü ile yolculukları esnasında hatalı davranışlarınınsürüş emniyetine olan etkisini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Bununlaberaber sağlık ve zindeliğin bir ölçütü olarak kabul edilen vücut kompozisyonölçümü yaparak beden sağlıklarıyla ilgili bilinçlenmelerine katkıda bulunuyoruz"diye konuştu. Ağır dizel segmentinin ürün ve pazarlama anlamında önceliklialanları arasında yer aldığına dikkat çeken Dokur, şöyle devam etti: "TOTALRUBIA, bu yıl da önceki yıllar gibi uzun yol sürücülerinin yanında. Markamızaduyduğumuz güveni ağır vasıta sürücüleriyle paylaşmak için her sene sahayaçıkıyor ve il il dolaşıyoruz. TOTAL RUBIA markamızın yüksek kalite ve müşteritaleplerine kulak vererek güven sağlayan yaklaşımıyla yakın gelecekte uzun yolsürücülerinin en çok tercih ve tavsiye ettiği motor yağı markası olmasınıhedefliyoruz."