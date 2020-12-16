Total Turkey Pazarlama, motosiklet yağları için Setech'le iş birliği yaptı

Total Turkey Pazarlama, motosiklet sektöründe faaliyet gösteren Setech ile İstanbul Avrupa yakası ve Trakya bölgelerini kapsayan distribütörlük anlaşmasına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 30 yıldır madeni yağ üretimi ve pazarlaması alanında hizmet veren Total Turkey Pazarlama, Setech ile yaptığı iş birliğiyle satış ağını güçlendirmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Turkey Pazarlama Genel Müdürü Emre Şanda, söz konusu iş birliği kapsamında İstanbul Avrupa yakası ve Trakya Bölgesi'ndeki iş ortaklarına kesintisiz ve en üst kalitede hizmet sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sahip oldukları hizmet ağını yeni iş birlikleriyle güçlendirmekten mutlu olduklarını aktaran Şanda, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, İzmir Menemen'deki fabrikamızda ürettiğimiz son teknoloji ürünlerimizi daha çok kullanıcıya ulaştırmak. Madeni yağ konusunda hem TOTAL hem de ELF markalarının tecrübelerine sahibiz. Motosikletler için ürettiğimiz 2 ve 4 zamanlı motor yağlarımız ile üstün performans ve aynı zamanda yakıt verimliliği sağlıyoruz. Tüm ürünlerimiz en son teknolojiyi kullanarak motordaki aşınmayı azaltan ve aşırı ısınmayı önleyen, dolayısıyla sürüş keyfini ve performansı artıran olağanüstü bir yağlama sunuyor. Ayrıca motor temizliğini üst düzeyde tutarak, kullanım ömrü ve dayanıklılığın artırılmasına da olanak sağlıyor."