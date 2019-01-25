Total ve Elf Madeni Yağları Ustalarla Buluştu

Türkiye'de 28 yıldır madeni yağ üretimi ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren TOTAL, ustalarla olan iletişimini sürdürüyor.

Türkiye'de 28 yıldır madeni yağ üretimi ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren TOTAL, ustalarla olan iletişimini sürdürüyor. Sektörün önde gelen madeni yağ üreticisi, 2018 yılı boyunca 'Ustalarla Beraberiz' etkinlikleri kapsamında 22 ilde, 28 noktada, 3 bin 450 ustayla buluştu.



Madeni yağ üreticisi TOTAL'in düzenlediği etkinliklere katılan ustalar, kısa bir şirket tanıtımının ardından, 'Yeni Nesil Otomatik Şanzıman Teknolojileri' konusunda bilgilendirildi. Alanında uzman bir eğitmen, interaktif sunumunda teorik bilgilerin yanı sıra kendi tecrübelerini de ustalarla paylaştı. Etkinliğe katılan ustalar, sürpriz hediyelerin yanı sıra bir eğitim sertifikası almaya da hak kazandı.



Dijital dönüşüm ve deneyim



TOTAL Türkiye ekibi, dijital dönüşümün servis sektörünü yakın gelecekte nasıl değiştireceğini aktarmakla kalmayıp fuaye alanına kurduğu çeşitli oyunlarla ustalara dijital bir deneyim yaşatmayı da ihmal etmedi.



'Faaliyetlerimiz 2019'da da devam edecek'



Pazarlama ve Teknik Servisler Müdürü Fırat Dokur, yapılan yatırımlar ve pazarlama faaliyetleri sayesinde TOTAL'in Türkiye madeni yağlar pazarında kayda değer bir büyüklüğe ulaştığını belirtti ve ekledi:



"Madeni yağ sektöründe önemli bir konuma sahip olan ustalara ulaşmayı hedefliyoruz. Katılımcıların da belirttiği gibi, bu etkinliğimizde en fazla merak edilen ve ihtiyaç duyulan 'yeni nesil şanzıman teknolojileri' konusuna değindik. Bu tür etkinlikler sayesinde sahip olduğumuz teknoloji ve bilgi birikiminden sektörün olmazsa olmazı ustalarımızı daha fazla yararlandırmayı hedefliyoruz. Ustalara yönelik eğitim faaliyetlerimize ve dijital sadakat programlarına 2019 yılında hız kesmeden devam edeceğiz."



Total Turkey Pazarlama hakkında



Total Turkey Pazarlama, tamamı Total grubu iştirakı olan ve Türkiye'de madeni yağ üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren global bir oyuncudur. 130 çalışanı ile başta motor yağları olmak üzere madeni yağlar alanında operasyonlarını yürüten şirket 2017 yılı sonu itibariyle yüzde 11.9 pazar payına ulaşmıştır. Şirket otomotiv, endüstri ve deniz taşımacılığı segmentlerine hem doğrudan hem de distribütörleri aracılığıyla ürün tedariği yapan güçlü bir satış ve dağıtım ağına sahiptir.



Total Turkey Pazarlama, İzmir Menemen'de en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayan madeni yağ harmanlama tesisinde yılda yaklaşık 50.000 ton madeni yağ ve özel ürünün üretimini yapmaktadır.



Total Marketing & Services Bölümü hakkında



Total Marketing & Services bölümü ham petrolden elde edilen ürünlerin pazara sunulması ve ilgili süreçte gereken tüm hizmetlerin sağlanmasından sorumlu şirket birimidir. Birimin 31,000 çalışanı 110 ülkede yer almakta ve ürün ve hizmetlerin 150 ülkeye satışını sağlamaktadır. Her gün, Total Marketing & Services 65 ülkede yer alan 16.000'den fazla akaryakıt istasyonunda 8 milyondan fazla müşterisine hizmet vermektedir. Dünyanın dördüncü büyük madeni yağ tedarikçisi ve Afrika'nın en büyük petrol ürünleri dağıtıcısı olan şirket, dünya çapında 50 üretim tesisi ile madeni yağ, asfalt, katkı, özel yakıt ve sıvılar üreterek büyümesini sürdürmektedir.



Total Hakkında



Total global bir entegre enerji üreticisi ve sağlayıcısı, önde gelen bir akaryakıt ve gaz tedarikçisi ve majör bir düşük karbon salınımlı enerji oyuncusudur. Total 98,000 çalışanı ile daha iyi, daha güvenli, daha temiz, daha verimli, daha yenilikçi ve mümkün olan en fazla kişiye ulaşan enerjiyi taahhüt eder. Total, kurumsal sosyal sorumluluğu gereği, dünya çapında 130'dan fazla ülkeye yayılan operasyonlarının istikrarlı bir biçimde ekonomik, sosyal ve çevresel katma değer sağlamasına odaklanır. (Fotoğraflı) - İstanbul

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