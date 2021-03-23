Total ve Microsoft'tan iş birliği - Son Dakika

Total ve Microsoft'tan iş birliği

23.03.2021 23:24
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Total ve Microsoft, dijital dönüşümü ileriye taşımak ve net sıfır emisyon hedeflerini desteklemek için stratejik iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu.

CARMEDYA.COM – Total ve Microsoft, dijital dönüşümü ileriye taşımak ve net sıfır emisyon hedeflerini desteklemek için stratejik iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Microsoft ve Total'in kendi uzmanlık alanlarında yaptıkları atılımlar ve inovasyon geçmişi, uzun yıllar sürecek iş birliği için birçok somut fırsatı da beraberinde getiriyor:

İş birliği kapsamında Total'in küresel mevcudiyeti ve piyasa bilgisi, Microsoft'un 2025 yenilenebilir enerji hedefi dahil sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyecek, veri merkezlerinin enerji verimliliğini artırma ve karbon ayak izini azaltma çalışmalarına katkıda bulunacak.

Total, Microsoft bulut platformlarını daha geniş kapsamda kullanacak. Total, BT dönüşümlerini hızlandırmaya ve Microsoft bulut platformu olan Azure'un gücünü dijital platformlar ve Total Dijital Fabrikası için kullanmaya karar verdi. Total, çalışanları ve operasyonları için iş birliği ve verimlilik çözümleri sağlayacak Microsoft Office 365'e dayalı mevcut modern iş yeri ortamını geliştirecek ve zenginleştirecek. Total ayrıca, iş süreçlerini otomatize etmek, maliyeti düşürmek ve verilere daha kolay erişimini sağlamak için Power Platform'u değerlendirecek.

Sürdürülebilirlik, daha fazla dijital dönüşüm ve net sıfır ekonomiye geçişi hızlandıran yapay zeka çözümleri, örneğin düşük karbon ve karbon giderme teknolojilerinin kullanılmasıyla ilgili iş birliği alanlarını keşfetme ve birlikte inovasyon yapma imkanı sunacak.

Microsoft, sürdürülebilirlik hedeflerinin bir parçası olarak 2030 yılına kadar dizel yakıtlara bağımlılığını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Total, bağlı kuruluşu Saft aracılığıyla, başta Microsoft'un yedek enerji varlıkları portföyünün bir parçası olacak şekilde, çeşitli Total teknolojilerinin uygunluğunu değerlendirmesine yardımcı olarak dizel içermeyen operasyonlar için uzun vadeli bir yol haritası geliştirmesinde Microsoft'u aşağıdaki konularda destekleyecek:

• Microsoft ve Total, kritik önem arz eden altyapı için yedek güç olarak büyük bataryaların kullanımının uzun vadeli uygulanabilirliğini değerlendirmek için iş birliği yaptı. Bu değerlendirme yedek güç bataryaları konusunda uzman olan Saft'ın yardımıyla gerçekleştiriliyor.

• Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Pilleri, Microsoft'un veri merkezi altyapısında kritik rol oynuyor. Saft bataryaları, Microsoft'un UPS tedarikçileri için teknik özelliklerini geliştirmesine ve sürdürülebilirlik hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için destek sağlayacak.

Microsoft, 2025 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanacağına dair kamu taahhüdünde bulundu. Total'in hedefi, 2025'te 35 GW ve ardından 2030'da yaklaşık 100 GW yenilenebilir elektrik kapasitesine ulaşmak. Total, Microsoft'un enerji satın alma anlaşmaları (PPA'lar) aracılığıyla yenilenebilir enerji sağlamasına yardımcı olacak. 47 MW'lık ilk PPA Microsoft'un İspanya operasyonları için kabul edildi.

Microsoft ve Total ayrıca net sıfır emisyon hedefi için kritik öneme sahip yeni teknolojiler ve bunların adaptasyonu için gerekli olan dijital çözümler üzerinde de çalışıyor.

Total'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Patrick Pouyanné konuyla ilgili olarak; "Total ve Microsoft'un uzmanlık alanlarındaki hızlı gelişimi, iklim değişikliğiyle mücadelede ön saflarda yer alan her iki şirket için de birçok iş birliği fırsatını beraberinde getiriyor. Microsoft'un sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını desteklemek için yeşil enerji sunarak uzmanlığımızı ortaya koymaya kararlıyız ve dijital dönüşümümüzü hızlandırmak için Microsoft'un bulut ve yapay zeka çözümlerine güvenmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu, net sıfır emisyona sahip bir dünyaya doğru ilerlemeyi sağlamanın temelidir." dedi.

Microsoft İcra Kurulu Başkanı Satya Nadella ise konuyla ilgili olarak; "Dijital teknolojideki gelişmelerden faydalanarak sera gazı emisyonlarını azaltmak için muazzam bir fırsata sahibiz. Total ile stratejik iş birliğimiz, Total'in Microsoft bulut platformlarının kapsamlı gücünü kullanarak sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını ve yeni enerjilere geçişini hızlandıracaktır" dedi.

Yenilenebilir kaynaklar ve elektrik

Total, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefinin bir parçası olarak, 2050 yılına kadar satışlarının yüzde 40'ını oluşturmasını hedeflediği yenilenebilir enerji ve elektrik faaliyetlerinden oluşan bir portföy hazırlıyor. Total'in dünya çapındaki brüt elektrik üretim kapasitesi, 2020 yılının sonunda 7 GW yenilenebilir enerji dahil olmak üzere yaklaşık olarak 12 GW'a ulaşmış durumda. Total, yenilenebilir enerji kapsamında dünyanın ilk 5'i arasında yer alma hedefi ile 2030 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan 100 GW brüt üretim kapasitesine ulaşmak için bu alandaki çalışmalarını artırmaya devam edecek.

Total ve Microsoft'tan iş birliği

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Total ve Microsoft'tan iş birliği - Son Dakika


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