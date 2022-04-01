Total War Warhammer 3 sistem gereksinimleri! Total War: Warhammer 3 kaç GB? - Son Dakika
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Total War Warhammer 3 sistem gereksinimleri! Total War: Warhammer 3 kaç GB?

01.04.2022 10:58
Total War Warhammer 3 sistem gereksinimleri! Total War: Warhammer 3 kaç GB?

Creative Assembly'nin geliştirdiği aksiyon strateji oyunu Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri açıklandı. Total War Warhammer 3 sistem gereksinimleri neler? Total War: Warhammer 3 kaç GB? Detaylar haberimizde…

Yayıncılığını Sega'nın üstlendiği Total War: Warhammer 3'ün çıkışına bir ay kala sistem gereksinimleri açıklandı. Aksiyon strateji oyunu Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri neler? Total War: Warhammer 3 kaç GB? Total War: Warhammer 3 kaç TL? İşte detaylar…

TOTAL WAR WARHAMMER 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Strateji oyunları dendiği zaman akla gelen oyun serilerinden olan Total War'ın yeni oyunu Total War: Warhammer 3, 17 Şubat'ta PC'ye çıkış yapacak. Tek başınıza, arkadaşlarınızla veya çevrimiçi oyuncularla oynayabileceğiniz aksiyon, strateji oyunu Total War: Warhammer 3'ün sistem gereksinimleri!

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Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri! Total War: Warhammer 3 kaç GB?

Total War: Warhammer 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
  • İşlemci: Intel i3/Ryzen 3 series
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 900/AMD RX 400 series | Intel Iris Xe Graphics
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 120 GB kullanılabilir alan

Total War: Warhammer 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel i5/Ryzen 5 series
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/AMD RX 5600-XT
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 120 GB kullanılabilir alan

Total War: Warhammer 3 kaç GB?

Total War: Warhammer 3'ü oynayabilmek için bilgisayarınızda 120 GB kullanılabilir boş alan gerekmektedir.

Total War: Warhammer 3 kaç TL?

Total War: Warhammer 3'ün Steam fiyatı 345,00 TL'dir.

Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri! Total War: Warhammer 3 kaç GB?
YORUMLAR
500
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Son Dakika Gamegar Total War Warhammer 3 sistem gereksinimleri! Total War: Warhammer 3 kaç GB? - Son Dakika


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