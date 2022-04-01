Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri! Total War: Warhammer 3 kaç GB?

Yayıncılığını Sega'nın üstlendiği Total War: Warhammer 3'ün çıkışına bir ay kala sistem gereksinimleri açıklandı. Aksiyon strateji oyunu Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri neler? Total War: Warhammer 3 kaç GB? Total War: Warhammer 3 kaç TL? İşte detaylar…
Strateji oyunları dendiği zaman akla gelen oyun serilerinden olan Total War'ın yeni oyunu Total War: Warhammer 3, 17 Şubat'ta PC'ye çıkış yapacak. Tek başınıza, arkadaşlarınızla veya çevrimiçi oyuncularla oynayabileceğiniz aksiyon, strateji oyunu Total War: Warhammer 3'ün sistem gereksinimleri!
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Total War: Warhammer 3'ü oynayabilmek için bilgisayarınızda 120 GB kullanılabilir boş alan gerekmektedir.
Total War: Warhammer 3'ün Steam fiyatı 345,00 TL'dir.
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