Total War Warhammer sistem gereksinimleri! Total War Warhammer kaç GB? - Son Dakika
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Total War Warhammer sistem gereksinimleri! Total War Warhammer kaç GB?

01.04.2022 11:46

SEGA'nın popüler strateji oyunu Total War Warhammer, strateji oyuncularının en çok tercih ettiği oyun serilerinden biridir. Strateji ve savaş meraklısı oyuncularının mutlaka oynaması gereken oyun Total War Warhammer'ın Epic Games'te ücretsiz verilmesinin ardından sistem gereksinimleri merak ediliyor! Peki, Total War Warhammer sistem gereksinimleri neler? Total War Warhammer minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Total War Warhammer kaç GB?

Strateji oyunu dendiği zaman akla gelen ilk oyunlar arasında yer alan Total War serisinin 2016 yılında çıkan oyunu Total War Warhammer'ın Epic Games Store'da ücretsiz olarak verilmesi ile gündeme tekrardan geldi. Peki, Total War Warhammer sistem gereksinimleri neler? Total War Warhammer minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Total War Warhammer kaç GB?

TOTAL WAR WARHAMMER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Total War Warhammer'ı oynayabilmeniz için yüksek sistem gerektiren bir bilgisayara ihtiyaç duyulmamaktadır. Total War Warhammer'ı minimum sistem gereksinimlerinde oynayabilmek için 3GB RAM, AMD Radeon HD 5570 veya NVIDIA GTS 450 veya INTEL HD 4000 ekran kartı ve 2 çekirdekli herhangi bir işlemci ile Total War Warhammer'ı minimum seviyede oynayabilirsiniz. Önerilen ayarlarda oynamak için dördüncü nesil i5 işlemci isterken, 8 GB RAM ve R9 270X veya GTX 760 ekran kartı ile önerilen ayarlarda rahatça oynayabilirsiniz.

Total War Warhammer Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64Bit
  • İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo 3.0Ghz
  • Bellek: 3 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon HD 5770 veya NVIDIA GTS 450 veya Intel HD4000
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Total War Warhammer Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64Bit
  • İşlemci: Intel® Core™ i5-4570 3.20GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X veya NVIDIA GeForce GTX 760
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Total War Warhammer Kaç GB?

Total War Warhammer'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 35 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

TOTAL WAR WARHAMMER FRAGMANI

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