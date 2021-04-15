Total Yakıtmatik, M Oil istasyonlarıyla artık tüm Türkiye'de hizmet veriyor - Son Dakika

Total Yakıtmatik, M Oil istasyonlarıyla artık tüm Türkiye'de hizmet veriyor

15.04.2021 13:43
Total Yakıtmatik, M Oil istasyonlarıyla artık tüm Türkiye'de hizmet veriyor, System.String[]

OYAK Grup Şirketleri bünyesinde hizmet veren, akaryakıt markalarından Total istasyonlarının ticari müşterilerine sunduğu filo akaryakıt yönetim sistemi Total Yakıtmatik sınırlarını her geçen gün genişletiyor.

OYAK Grup Şirketleri bünyesinde hizmet veren, akaryakıt markalarından Total istasyonlarının ticari müşterilerine sunduğu filo akaryakıt yönetim sistemi Total Yakıtmatik sınırlarını her geçen gün genişletiyor.

Total açıklamasına göre, Total istasyonları tarafından hayata geçirilen ve 4 bin filo müşterisine hizmet veren Yakıtmatik Sistemi, işletmelerin araç filo yönetimlerini yeni teknoloji çözümleri ile birleştirerek, tüm işletmeler için maliyet kontrolü, raporlama ve takip konularında verimli bir süreç yönetimi sağlıyor.

Ticari büyüklüğü fark etmeksizin tüm şirketler tarafından akaryakıt giderlerini kontrol altına almak için tercih edilen Total Yakıtmatik, filo akaryakıt tüketimini, kilometre takibi ve limit tanımlamaları yaparak etkin bir şekilde yönetmek amacıyla kullanılıyor.

TOTAL Yakıtmatik Sistemi'nden faydalanan şirketler, banka teminatı göstermeden sadece kredi kartı bilgilerini online yöntemle sisteme tanımlayarak şirket araçlarına akaryakıt alabiliyorlar.

Yakıtmatik hizmeti alınabilen istasyon sayısı yılın ilk çeyreğinde yüzde 22 arttı

Kredi kartıyla online başvuru yöntemini 2019'da devreye alarak sektörde bir ilke imza atan Total istasyonları, sadece tek bir banka kartı değil birden çok banka kartı üzerinden teminat kabul eden bir yapıyı da hayata geçirerek sektörde bir başka ilki daha gerçekleştirmiş oldu.

Mart 2020'de ticari olarak Güzel Enerji Akaryakıt AŞ unvanı altında birleşen Total ve M Oil İstasyonları, şimdi filo yönetim sistemlerinde de güçlerini birleştiriyor.

Total, 489 istasyonunda Yakıtmatik hizmetini aktif bir şekilde müşterilerin hizmetine sunmaya devam ederken, 2021 yılı içerisinde 108 adet M Oil İstasyonunu da sisteme entegre ederek Yakıtmatik hizmeti alınabilen istasyon sayısını yılın ilk çeyreğinde yüzde 22 artırmayı başardı.

"2021 yılında yeni başarılara imza atmayı hedefliyoruz"

Güzel Enerji Akaryakıt AŞ Ticari Satışlar Müdürü Eser Üzgören, Total Yakıtmatik Sistemi ile ilgili, "Sektörde giderek artan bir ihtiyaç olan ve bu paralelde büyüyen filo satışlarında, pandeminin başladığı mart 2020 itibarıyla yaşanan satış kayıpları, nisan-mayıs aylarında yüzde 50'ye ulaştı. Pandemi etkisi mayıs ayı sonrası azalsa da 2020 yılı filo satışlarında bir önceki seneye göre düşüş kaçınılmaz oldu. Her ne kadar 2020 volüm ve marj kaybının yaşandığı bir yıl olsa da Güzel Enerji Akaryakıt AŞ olarak planlarımızı değiştirmeden ve motivasyonumuzu düşürmeden sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi ve projelerimizi hayata geçirerek yola devam ettik." değerlendirmesini yaptı.

İlk olarak OYAK Grup Şirketlerini Yakıtmatik sistemine dahil ederek OYAK sinerjisine katılmanın mutluluğunu bir kez daha yaşadıklarını aktaran Üzgören, şöyle devam etti:

"2020 yılı yaz aylarından itibaren farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz yenilikçi projelerle birlikte, kazandığımız yeni müşteri transferlerinin olumlu etkisiyle istasyonlarımıza giren müşteri sayımızı önceki yıla göre yüzde 12 artırmayı başardık. Geçtiğimiz sene Ekim ayında başladığımız 'M Oil İstasyonları Yakıtmatik Sistemi Entegrasyonu' projesini ise Şubat 2021'de tamamladık. Bu proje ile neredeyse tüm Türkiye'de Yakıtmatik hizmeti vermeye başlamış olmanın mutluğunu yaşıyoruz. 2020 yılında edindiğimiz tüm kazanımlarla, 2021 yılında yeni başarılara imza atmayı hedefliyoruz."

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Akaryakıt, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Total Yakıtmatik, M Oil istasyonlarıyla artık tüm Türkiye'de hizmet veriyor - Son Dakika


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