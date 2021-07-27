TotalEnergies'den Türkiye'de madeni yağlarda sahteciliğin önüne geçmek için teknolojik adım

TotalEnergies ve ELF, motor yağlarında sahteciliği önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar sonucu geliştirdiği, gizli güvenlik katmanına sahip kriptolu QR kod sayesinde hızlı ve kolay orijinallik kontrolüne olanak tanıyor.

TotalEnergies'den yapılan açıklamaya göre, motor yağlarında sahtecilik son yıllarda çok fazla karşılaşılan bir durum haline gelirken, üretici firmalara gelen müşteri şikayetleri sonucu tespit edilen sahte ürün sayısında artış görülüyor.

TotalEnergies ve ELF yeni ambalajlarında sunduğu güvenli karekod (safe QR) teknolojisi ve özel süper mühürlü (superseal) kapakları ile ürünlerin orijinalliğini güvence altına alıyor.

TotalEnergies ve ELF markalı motor yağlarının etiketlerinde bulunan QR kod ile son kullanıcılar, artık ürünün orijinal olup olmadığını anlayabilecek.

Google Play Store veya AppStore'dan "TotalEnergies ACF" mobil uygulama ücretsiz olarak indirilerek, uygulama üzerinden ürün etiketinde yer alan QR kodunun okutulmasıyla orijinallik sorgulaması yapılabilecek.

TotalEnergies ve ELF, aynı zamanda ambalajlarında kullandığı geliştirilmiş kapak teknolojisiyle de kullanıcılara ürün orijinalliğinden emin olma kolaylığı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Turkey Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Fırat Dokur, motor yağlarında taklit ürünlerin günümüzde çok fazla karşılaşılan bir durum olduğunu kaydetti.

Çözüm olarak servisler ve son kullanıcılar için ürünlerin orijinalliğini kolayca sorgulayabilecekleri QR kod teknolojisini geliştirdiklerini ifade eden Okur, "Aynı zamanda geliştirilmiş kapak teknolojisi ile ürünlerin orijinalliğini güvence altına alıyoruz. Bu sayede sahteciliği önlemek anlamında çok büyük ve etkili bir adım atmış olduk. Madeni yağ sektöründe orijinallik kontrolü için güvenli QR kod uygulaması ve yüksek güvenlikli "superseal" kapaklar ilk kez TotalEnergies ve ELF tarafından kullanılmaya başlandı. Sektörde önemli bir soruna yenilikçi bir çözüm getirdiğimizi ve hem araç servisleri hem de son kullanıcılara büyük bir rahatlık ve kalite güvencesi sağladığımızı belirtmekten mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.???????