TotalEnergies ve Stellantis şirketleri global iş birliği anlaşmalarını genişletti

TotalEnergies ve Stellantis şirketleri, Peugeot, Citroën ve DS Automobiles markalarına yönelik iş ortaklıklarının gelecek 5 yıl için yenilendiğini duyurdu.

TotalEnergies'den yapılan açıklamaya göre, iki grup, ortaklıklarını Opel ve Vauxhall'ı da kapsayacak şekilde genişletti.

TotalEnergies ve Stellantis şirketlerinin, Opel ve Vauxhall markalarıyla global iş birliği anlaşması kapsamında, düşük karbonlu veya biyo kaynaklı yakıtlar, madeni yağlar, bataryalar ve sıvılar alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacak.

Ayrıca, dünya genelinde ilgili 5 Stellantis Group markasının tesislerinde üretilen araçlar için "ilk dolum" yağları da TotalEnergies tarafından sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TotalEnergies Pazarlama & Hizmet Başkanı Alexis Vovk, söz konusu anlaşma ve iş birliğinin yenilenmesinden memnun olduklarını belirterek, "Bu geniş kapsamlı ortaklık, aynı zamanda, elektrikli mobiliteyi herkes için erişilebilir hale getirme konusundaki ortak isteğimizi de ortaya koyuyor ve böylece uzmanlığımızı iklim sorununun çözümüne yönelik taahhütlerimizin hizmetine sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.