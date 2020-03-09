Totemin yerini zeytin ağaçları aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Totemin yerini zeytin ağaçları aldı - Son Dakika

Totemin yerini zeytin ağaçları aldı

52 dakika önce

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan totem tabela kirliliğine karşı mücadelede, sökülen ilk totemin yerine zeytin ağacı dikimi yapıldı.

Totemin yerini zeytin ağaçları aldı, System.String[]

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan totem tabela kirliliğine karşı mücadelede, sökülen ilk totemin yerine zeytin ağacı dikimi yapıldı.


Bodrum Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan Kent Estetiği Çalışma Grubu ve Bodrum Belediyesinin çağrısına duyarsız kalmayan firma sahibi geçtiğimiz günlerde firmaya ait totemi kaldırmıştı. Sökülen totem yerine bugün Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hediye edilen zeytin ağacını dikildi.


Zeytin ağacı dikme etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Kent Konseyi Kent Estetiği Çalışma Grubu üyeleri ve firma sahibi ve çalışanları katıldı.


İşletmeye ait totemini kaldıran firma sahibi Gürol İnan, totem ve benzeri tabelaların ortadan kaldırılması, kentin estetiğinin sağlanmasına destek olmak için her türlü desteği sağlayacaklarını ve amaçlarının bir taraftan temizlik yaparken diğer taraftan da Bodrum'a yakışmayan görüntülerin ortadan kalkmasını sağlamak olduğunu söyledi.


Bodrum Belediyesi'nin kent estetiğine yönelik çalışmaları kapsamında totem ve tabela temizliği çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, ciddi bir inisiyatif gösterip hiçbir uyarı olmaksızın kendi totemini kendisi kaldıran Gürol İnan'a Başkan Ahmet Aras adına teşekkür ederek bu duyarlılığın diğer vatandaşlara örnek olmasını diledi.


Şehir dışında bulunduğu için etkinliğe katılamayan ancak sosyal medya üzerinden destek olan Belediye Başkanı Ahmet Aras, hiçbir markanın Bodrum'dan daha değerli olmadığını hatırlatarak kendi totemini kendisi kaldıran firma sahibine ve çalışanlarına teşekkür etti. Totem ve tabela kirliliği ile mücadele çalışmalarının etkili bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde mevzuata aykırı ve görsel kirliliğe neden olan tüm totem ve tabelaların 10 içinde kaldırılmaya başlanacağını açıkladı. - MUĞLA

Ahmet Aras, Bodrum, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
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