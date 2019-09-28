Son Dakika Haberleri: Tottenham, 10 kişi kaldığı maçta Southampton'ı 2-1 yendi
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Tottenham, 10 kişi kaldığı maçta Southampton'ı 2-1 yendi

3 dakika önce

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, evinde ağırladığı Southampton'ı maçın 31. dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 yendi.

Tottenham, 10 kişi kaldığı maçta Southampton'ı 2-1 yendi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, evinde ağırladığı Southampton'ı maçın 31. dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 yendi.

Ligin 7. hafta maçında Tottenham, sahasında Southampton'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, Tanguy Ndombele'nin 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Tottenham'da defans oyuncusu Serge Aurier, 31. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Southampton, Danny Ings'in 39. dakikada attığı golle eşitliği yakalasa da, Harry Kane 43. dakikada Londra ekibini tekrar öne geçirdi ve maç 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla Tottenham puanını 11'e çıkarırken, Southampton 7 puanda kaldı.

Southampton, Tottenham, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:22 Kaynak: AA
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