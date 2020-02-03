Tottenham 2-0 Manchester City

Üst üste 4, bu sezon ise 13. beraberliğini alan Londra ekibi, 31 puanla 10. sırada yer alıyor.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil 'in 63 dakika süre aldığı maçta Arsenal, deplasmanda Burnley ile golsüz berabere kaldı.

Bu galibiyetin ardından Tottenham Hotspur puanını 37'ye çıkarırken, Manchester City 51 puanda kaldı. Lider Liverpool'un 73 puanı bulunuyor.

71. dakikada Heung-Min Son ile farkı ikiye çıkaran Mourinho'nun öğrencileri, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve haftayı galibiyetle kapattı.

Manchester temsilcisinde forma giyen Oleksandr Zinchenko, 60. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Tottenham Hotspur yeni transferi Steven Bergwijn ile 63. dakikada 1-0 öne geçti.

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