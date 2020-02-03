Tottenham 2-0 Manchester City - Son Dakika
Son Dakika Spor Tottenham 2-0 Manchester City - Son Dakika Spor

Tottenham 2-0 Manchester City

6 saat önce

Liverpool'un 22 puan gerisinde kalan son şampiyon Manchester City, ligin 25. hafta mücadelesinde başkent Londra'da Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham Hotspur'a konuk oldu.

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Liverpool'un 22 puan gerisinde kalan son şampiyon Manchester City, ligin 25. hafta mücadelesinde başkent Londra'da Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham Hotspur'a konuk oldu.


Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 40. dakikada penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.


Manchester temsilcisinde forma giyen Oleksandr Zinchenko, 60. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Tottenham Hotspur yeni transferi Steven Bergwijn ile 63. dakikada 1-0 öne geçti.


71. dakikada Heung-Min Son ile farkı ikiye çıkaran Mourinho'nun öğrencileri, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve haftayı galibiyetle kapattı.


Bu galibiyetin ardından Tottenham Hotspur puanını 37'ye çıkarırken, Manchester City 51 puanda kaldı. Lider Liverpool'un 73 puanı bulunuyor.


Arsenal, beraberliğe abone


Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 63 dakika süre aldığı maçta Arsenal, deplasmanda Burnley ile golsüz berabere kaldı.


Üst üste 4, bu sezon ise 13. beraberliğini alan Londra ekibi, 31 puanla 10. sırada yer alıyor.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:43 
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