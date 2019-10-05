Son Dakika Haberleri: Tottenham'a bir şok daha!
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Tottenham'a bir şok daha!

1 saat önce

Premier Lig'de 8. haftanın açılış maçında Tottenham, Brighton & Hove Albion'ın konuğu oldu.

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Premier Lig'de 8. haftanın açılış maçında Tottenham, Brighton & Hove Albion'ın konuğu oldu. Ev sahibi ekip, 3. dakikada Neal Maupay ve 32. dakikada 19 yaşındaki Aaron Connolly'nin attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi.


Kariyerinde ilk defa bir Premier Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Aaron Connolly, 65. dakikada ikinci kez ağları sarsarak farkı 3'e çıkardı. Kalan sürede başka gol olmazken, Brighton & Hove Albion sahadan 3-0 galip ayrıldı.


Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Ekim Pazartesi günü karşılaşacağı Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris, yedikleri ilk gol pozisyonunda sol kolundan sakatlanarak oyundan çıktı. Lloris, yerini Paulo Gazzaniga'ya bıraktı.


Tottenham, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:26 
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