Tottenham'a büyük şok! Harry Kane'in sakatlığı...

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham'da Harry Kane şoku yaşanıyor.



Yapılan kontroller sonucu golcü adalesinde yırtık tespit edilen Harry Kane'in, Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



Harry Kane, Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynanan Southampton maçının 75. dakikasından oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.



Oyuncusunun sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam Jose Mourinho "Bana ne hissettiğimi soruyorsanız; Harry'nin durumuyla ilgili kötü haberler bekliyorum" şeklinde konuşmuştu.



Bu sezon Tottenham formasıyla 25 resmi maça çıkan Harry Kane, 17 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.