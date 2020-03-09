Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı - Son Dakika Spor

Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Steven Bergwijn, ayak bileğinden sakatlandı.

Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Steven Bergwijn, ayak bileğinden sakatlandı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Londra ekibinde, sakat futbolculara bir yenisi eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcunun ligde Burnley ile oynanan maçta sol ayak bileğinden sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Tottenham'da Harry Kane, Heung-min Son, Moussa Sissoko ve Juan Foyth'un sakatlıkları devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak başkent temsilcisi, hafta sonunda ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

Jose Mourinho, Tottenham, Londra, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Takımsız kalan Arda Turan, halı sahada görüntülendi
Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi Gençlerbirlği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı Nijerya'da maçta rakibiyle çarpışan futbolcu sahada hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
01:41 Tottenham, Almanya'da tur peşinde! iddaa oynayanların %31'den fazlası...
01:18 Hamza Hamzaoğlu: "Pozisyonlar yakaladık fakat değerlendiremedik"
01:16 Tamer Tuna: "Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık"
00:42 Takımsız kalan Arda Turan, halı sahada görüntülendi
23:46 Hamza Hamzaoğlu'ndan maç sonu isyan: "Beşiktaş'a verdiler"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 02:14:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]