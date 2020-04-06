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Tottenham'da Heung-Min Son asker oluyor
30 dakika önce
Heung-Min Son, 4 hafta süreyle askerlik hizmetini yerine getirecek ve mayıs ayında terhis olacak.
Heung-Min Son, 4 hafta süreyle askerlik hizmetini yerine getirecek ve mayıs ayında terhis olacak.
Güney Koreli oyuncu, İngiltere'ye döndüğünde ise tedbir amacıyla 2 hafta karantinada tutulacak.
Son, Asya Oyunları'nda Güney Kore Milli Takımı ile altın madalya kazanmış ve bu sayede normalde 21 ay olan askerlik süresinin 4 haftaya inmesini sağlamıştı.
Tecrübeli oyuncu, askerlik görevini yerine getirmemesi durumunda yasalara göre hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:58
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