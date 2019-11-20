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Tottenham'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi
7 saat önce
Tottenham'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi
İngiliz futbol kulübü Tottenham görevine son verdiği Teknik Direktör Mauricio Pochettino'nun yerine Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getirdi.
Bu sezon beklenen başlangıcı yapamayan Tottenham, Premier Lig'de 14. sırada bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:04
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