Son Dakika Haberleri: Tottenham'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi
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Tottenham'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi

7 saat önce

Tottenham'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi

Tottenham'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi, System.String[]

İngiliz futbol kulübü Tottenham görevine son verdiği Teknik Direktör Mauricio Pochettino'nun yerine Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getirdi.


Bu sezon beklenen başlangıcı yapamayan Tottenham, Premier Lig'de 14. sırada bulunuyor.

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Mauricio Pochettino, Jose Mourinho, Tottenham, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:04 
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Tottenham Mourinho'yu resmen açıkladı
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