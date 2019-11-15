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Tottenham'dan Coutinho atağı

6 saat önce

2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'nın Liverpool'dan kadrosuna kattığı ve sonrasında bu sezonun başında kiralık olarak Bayern Münih'in yolunu tutan Phillippe Coutinho, sezon sonunda Tottenham'a gidebilir.

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2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'nın Liverpool'dan kadrosuna kattığı ve sonrasında bu sezonun başında kiralık olarak Bayern Münih'in yolunu tutan Phillippe Coutinho, sezon sonunda Tottenham'a gidebilir.


İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun özel olarak takımında görmek istediği Coutinho, sezon sonunda Bayern Münih ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Tottenham'ın Barcelona ile anlaşması halinde İngiliz ekibinin yolunu tutacak.


Pochettino ile 2012 yılında 6 ay boyunca Espanyol'da çalışan Coutinho'nun da Arjantinli teknik adamla çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.


Coutinho bu sezon Bayern Münih formasıyla 15 resmi maçta forma giyerken, 2 gol ve 4 asistlik bir performansa imza attı.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:12 
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