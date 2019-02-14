Son Dakika Haberleri: Tottenham, Dortmund'u Rahat Geçti

Tottenham, Dortmund'u Rahat Geçti

33 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Tottenham, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.

Tottenham, Dortmund'u Rahat Geçti, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Tottenham, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Tottenham, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ev sahibi ekip ikinci yarı coştu. İngiliz ekibi 47. dakikada Heung-Min Son'un golüyle 1-0 öne geçti. 83. dakikada Jan Vertonghen farkı 2'ye çıkarırken, 86. dakikada Llorente fileleri havalandırarak skoru belirledi. (3-0)

Bu sonuçla Tottenham, bir üst tur için büyük avantaj yakaladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:13 Kaynak: İHA

Almanya, Borussia Dortmund, Tottenham, Spor
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