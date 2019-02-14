Tottenham, Dortmund'u Rahat Geçti
33 dakika önce
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Tottenham, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Tottenham
, Almanya
'nın Borussia Dortmund
takımını 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Tottenham, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ev sahibi ekip ikinci yarı coştu. İngiliz ekibi 47. dakikada Heung-Min Son'un golüyle 1-0 öne geçti. 83. dakikada Jan Vertonghen
farkı 2'ye çıkarırken, 86. dakikada Llorente fileleri havalandırarak skoru belirledi. (3-0)
Bu sonuçla Tottenham, bir üst tur için büyük avantaj yakaladı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:13 Kaynak: İHA
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