Tottenham, evinde Brentford'u 2-0 mağlup etti

Londra ekibinin gollerini 12. dakikada Moussa Sissoko ile 70. dakikada Heung-Min Son kaydetti. Brentford'da 84. dakikadaJosh Da Silva kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Tottenham, adını kupada finale yazdırdı.

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