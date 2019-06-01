Son Dakika Haberleri: Tottenham Hayranları Madrid Şampiyonlar Ligi Finali İçin İniyor
Son Dakika Spor Haber

Tottenham Hayranları Madrid Şampiyonlar Ligi Finali İçin İniyor

1 saat önce

Tottenham taraftarları, Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinden önce sayılarıyla Madrid'e gitti. Spurs taraftarlarına, oyundan önce zevk alarak bak.

Tottenham taraftarları, Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinden önce sayılarıyla Madrid'e gitti. Spurs taraftarlarına, oyundan önce zevk alarak bak.
Tottenham Hayranları Madrid Şampiyonlar Ligi Finali İçin İniyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:06 
Liverpool, Madrid, Tottenham, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı Fenerbahçe'den Başakşehirli yıldızlar için çılgın transfer hamlesi! Beşiktaş'tan Abdullah Avcı açıklaması geldi A Milli Takım'da Cenk Tosun şoku! 1 ay sahalardan uzak kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 02:45:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tottenham Hayranları Madrid Şampiyonlar Ligi Finali İçin İniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]