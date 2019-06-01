Tottenham Hayranları Madrid Şampiyonlar Ligi Finali İçin İniyor
1 saat önce
Tottenham taraftarları, Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinden önce sayılarıyla Madrid'e gitti. Spurs taraftarlarına, oyundan önce zevk alarak bak.
Tottenham
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:06
taraftarları, Liverpool
'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinden önce sayılarıyla Madrid
'e gitti. Spurs taraftarlarına, oyundan önce zevk alarak bak.
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