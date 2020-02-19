Tottenham Hotspur -RB Leipzig | Şampiyonlar Ligi notları

Son yıllardaki performansıyla dikkat çeken RB Leipzig, 2010’ların başına girildiğinde Almanya’nın en alt liglerinde mücadele eden bir takımdı. Fakat 2020’lerin ilk aylarında Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turuna kalmayı başardılar.

Rakipleri Tottenham Hotspur ise geçtiğimiz sezonun finalinde kupayı Liverpool’a kaptırmıştı. 1962-1963 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası’nı kazanan Hotspur’un hedefi Leipzig’i eleyip finale kadar ilerlemek ve yarıda kalan işlerini tamamlamak.

Tottenham Hotspur cephesi

Bir başka Alman temsilcisi Bayern Münih, Olympiakos ve Kızılyıldız’la birlikte B Grubu'nda yer alan Spurs; üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle 10 puan toplamış ve grubunu ikinci sırada tamamlamıştı.

Geçtiğimiz sezon grubunu averaj farkıyla bitiren İngiliz ekibi, eleme maçlarındaki başarılı karnesiyle finale kadar yükselmeyi başarmış fakat Liverpool’a diş geçirememişti.

Tottenham, Avrupa kupalarında 26 defa Alman ekipleriyle karşılaşırken bu maçlarda 13 galibiyet, 10 mağlubiyet ve üç beraberlik aldı.

Sezonun ortalarına doğru Mauricio Pochettino’nun görevden ayrılmasıyla takımın başına gelen Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nde takımın başında olduğu iki maçta birer galibiyet ve yenilgi gördü.

Altı golle takımın en skorer ismi olan Harry Kane’in sakatlığı devam ediyor. İngiliz forvetin yokluğunda sorumluluğu üstlenen Heung-Min Son ise geçtiğimiz gün sakatlandı. Bu durumda forvet hattında Hollandalı genç forvet Steven Bergwijn’in yer alması ve Lucas Moura - Delle Alli ikilisiyle birlikte takımın hücum yükünü üstlenmesi bekleniyor.

RB Leipzig cephesi

Alman ekibi; Lyon, Benfica ve Zenit’in olduğu G Grubu'ndan lider olarak çıkmayı başardı. Oynadığı altı maçta üç galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan RB Leipzig, Avrupa kupalarında ilk kez bir İngiliz temsilcisine karşı oynayacak.

2017/2018’de UEFA Avrupa Ligi’nde baş gösteren Leipzig, iki maçlı eleminasyon sisteminin uygulandığı maçlarda beş galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 12 maçın beşini kazanırken üç beraberlik ve dört mağlubiyet gördü.

Takımın son yıllarda yakaladığı çıkışta başrolde olan Timo Werner ve Emil Forsberg, üçer golle takımın hücum yükünü çekiyor.

Will Orban, Kevin Kampl ve Ibrahima Konate’nin sakatlıkları sürerken Dayot Upamecano, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.