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Tottenham Hotspur, Swansea City Karşısında Geriden Gelerek Kazanıyor
22 dakika önce
Nisan 2017'de oynanan Premier Lig mücadelesinde Tottenham Hotspur, geri düştüğü maçta Dele Alli, Heung-Min Son ve Christian Eriksen'in maçın son dakikalarında attığı gollerle muhteşem bir geri dönüş yaparak maçı kazanıyor.
Nisan 2017'de oynanan Premier Lig mücadelesinde Tottenham Hotspur, geri düştüğü maçta Dele Alli, Heung-Min Son ve Christian Eriksen'in maçın son dakikalarında attığı gollerle muhteşem bir geri dönüş yaparak maçı kazanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
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